«بيت الممزر» في دبي.. استثمار لمجتمع المواهب

لوحات فنية، وموسيقى، وصور وأفلام على الشاشة الكبرى، أصوات ضحكات وتشجيع وتصفيق، فنانون من مختلف الجنسيات والأعمار يتجمعون في ((بيت الممزر)) بدبي، الذي أسسه الأخوان الشابان الإماراتيان، خالد وغيث عبدالخالق عبدالله، قبل ثلاثة أعوام تقريباً.

((البيان)) زارت البيت لتلقي الضوء على هذا المكان المفعم بالحيوية والجمال، وشتى أنواع الورش والفنون للتعرف على قصته وتفاصيله، حيث أشار مدير المشروع غيث عبدالخالق عبدالله، إلى أن المشروع الفني تم إنشاؤه في 2021 ليكون متحفاً للفن المعاصر، لافتاً إلى أنهما (الأخوين) بدأ قبل 8 سنوات بوضع تصور للبيت والعمل على استثماره.

وأضاف غيث: ((هذا بيت جدتي، بناه والدي في الثمانينيات وكان يسكن فيه معنا ومع عماتي ثم تزوج وبقي فيه ونشأنا أنا وأخي هنا، وبقي هو البيت الكبير كما يقال، الذي يجمع العائلة كل أسبوع وفي الأعياد والمناسبات الخاصة، وبعد وفاة جدتي سمح لنا والدي أن نستثمر البيت بالشكل الذي نرغبه، وتمكنا من تحويله إلى مكان جميل مفعم بالفنون وألوان الجمال)).

وتابع: الجميع كان يتساءل لماذا لا نؤجر هذا المكان، حيث يمكن تقسيمه، وتأجيره بحسب عدد المشاركين والفعاليات وغيرها، لكن والدي تقبل فكرتنا بأن نعيد ترميم البيت والتعديل على بعض الغرف لتصبح أماكن مخصصة للعمل الفني من استوديوهات ومراسم ومعمل للأحجار، وصالات عرض للأفلام والصور واللوحات أيضاً.

وأكد أنهما صرفا 90 ألف درهم من مدخراتهما الخاصة لإعادة ترميم وتأهيل البيت، حتى أصبح ما عليه الآن.

وأشار غيث إلى أن الفكرة ومحورها أتت من انغماسهما في المجتمع الفني الإماراتي، ومعرفتهما عن قرب بالتحديات والعقبات التي يواجهها الفنانون، وعزمهما على ترك بصمة في المشهد الفني والمساهمة فيه بشكل فعال، لافتاً إلى أنهما أرادا توفير مساحات غير تجارية تحتضن المبدعين في إمارة دبي التي تتميز بمجتمع ثقافي ينمو ويتطور باستمرار. وأضاف: ((نحن بلا شك نحتاج إلى أكثر من مكان للإبداع خاصة بعد التطور الهائل في قطاع الفنون في دبي خلال العشرين سنة الماضية، إذ شملت منعطفات وتحولات تاريخية بالفعل)).

وأردف غيث: ((المشهد الثقافي في دبي كشف عن العديد من المبدعين والعاملين في هذا المجال الذي يحتاج إلى أماكن آمنة وفيها نوع جيد من التواصل الفعال بين فنانين من مختلف الثقافات، ليستفيدوا من بعضهم البعض ويتبادلوا التجارب والأفكار، وكنا واعين لكل تلك المسائل، وتمكنا حتى الآن من إقامة 16 معرضاً فنياً، إضافة إلى الورش التعليمية للكتابة والرسم، وجلسات القراءة باللغتين العربية والانجليزية لأهم الكتب.

وأوضح غيث: قبل أن نبدأ مشروعنا قمنا بدراسة المشهد الثقافي في دبي وتعرفنا على الاحتياجات الفعلية للفنانين، فارتأينا أن نقدم مساحات تعرض فناً معاصراً لأسباب غير تجارية وأن تكون تجريبية وتعليمية، ويقع على عاتقنا اليوم توفير مساحات لإنتاج الفن، لأننا نعيش في مدينة متطورة تقدر الفنانين، الذين يحتاجون إلى مكان للعمل مهما كان صغيراً سواء استوديو أو مكتب أو غيره، لذا قررنا أن مشروع ((بيت الممزر)) مهم جداً لدعم المشهد الثقافي، وأن 4 غرف وصالة كبيرة يمكنها بكل تأكيد أن تضم استوديوهات ومعارض فنية فريدة.

وأضاف: ((قررنا أن لا نستثمر هذه المساحة كمتحف أو صالة عرض فقط، بل نستخدمها أيضاً لعرض أعمال الفنانين، وركزنا على طريقة العرض والتقديم والترويج للمعارض وأن تكون مختلفة واستثنائية، لأن الدخول في المجازفة والتجديد مطلوبان في تنوع المشهد الفني.

كما ارتأينا أن يكون ((بيت الممزر)) مساحة للإنتاج الفني، فالغرف الآن عبارة عن استوديوهات، يتم تأجيرها مقابل مبالغ رمزية حيث رغبنا بالفعل بأن تكون متاحة للجميع ولكل الفنانين الراغبين في الانضمام، وأن تكون في الوقت نفسه سهلة الاستخدام ومفتوحة طوال الأسبوع وعلى مدار الساعة، لأن أغلب المعارض تقفل أبوابها مساء، وهناك بعض الفنانين لديهم أعمال يقومون بها وعند انتهاء فترة دوامهم تكون الاستوديوهات قد أغلقت أبوابها، لذلك قررنا أن نبقي أبوابنا مفتوحة طوال الوقت، كما أن لدينا نظام إقامة الفنان، حيث يقيم البعض في المنزل لفترات معينة لإنجاز مشاريعهم فيكون بمثابة بيت واستوديو في الوقت ذاته)).

واختتم غيث: على الرغم من أن المشروع لا يعتمد بشكل كبير على العائد المادي بقدر دعم الفن والفنانين، إلا أن بعض الفنانين يوفرون لنا مساعدات من خلال علاقاتهم أو التسويق وغيره، وهكذا نتعاون فيما بيننا جميعاً هنا، فالاستدامة في هذا العمل مهم جداً.