مهرجان «أنغوليم الفرنكفوني» ينطلق غداً

يستقبل مهرجان أنغوليم السينمائي الفرنكفوني (غرب فرنسا) بدورته السابعة عشرة الجمهور والمتخصصين في القطاع بدءاً من غدٍ الثلاثاء وحتى الأحد المقبل، في نسخة تسلط الضوء هذا العام على السينما المغربية، وتستهل بأمسية تكريمية للممثل الفرنسي الراحل آلان ديلون.

وبمشاركة عشرة أفلام في المسابقة الرسمية، يحقق الحدث السينمائي الذي رأى النور عام 2008 نمواً ملحوظاً على مر السنوات، لدرجة أنه بات يعول على استقطاب أكثر من 70 ألف شخص هذا العام بحسب منظميه، مقابل 58 ألفاً في عام 2023. ويقول دومينيك بينيار، المندوب العام للمهرجان إلى جانب ماري فرانس بريير: ((بات معلوماً أن هذا هو المهرجان الذي يقام قبيل موسم العودة إلى المدارس)).

وفي هذا الحدث، يلتقي نجوم على الشاشة الكبيرة، من أمثال الممثلة البريطانية كريستين سكوت توماس التي تترأس هذا العام لجنة التحكيم، وجولي ديلبي المشاركة في المنافسة على جائزة الإخراج أو ساندرين كيبرلان التي تؤدي دور الممثلة الفرنسية الشهيرة سارة برنار، مع محترفين في القطاع بالإضافة إلى عشاق للسينما.

ويوضح دومينيك بينيار أن ((المبدأ التوجيهي هذا العام يتمثل في إلقاء الضوء على نساء استثنائيات))، مستشهداً بفاليريا بروني تيديشي التي تؤدي دور أم ثنائية القطب في فيلم ((أون في ريفيه)) لمورغان سيمون، أو أودري لامي بدور أم تعيش مع ابنها المصاب بالتوحد في فيلم ((أن تونغ أو بييه دو ليمالايا)) لجون واكس.

من بين الأفلام العشرة في المسابقة، أربعة أعمال من توقيع مخرجات تتنافس على جائزة ((فالوا دو ديامان)) لأفضل فيلم روائي طويل. ومن بينهن، المخرجة والممثلة ليتيسيا دوش مع فيلمها ((لو بروسيه دو شيان))، الذي عرض خارج المسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي وحاز جائزة ((بالم دوغ)).