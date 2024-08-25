أرشفة الحاضر كما تراها علا اللوز

علا إبراهيم اللوز، فنانة إماراتية تجد بصماتها تحاصرك في العديد من الفضاءات البصرية في أنحاء الدولة، استقت شغفها بالتصوير من والديها اللذين كانا يوثقان اللحظات العائلية بالكاميرا من خلال ألبومات خاصة بالمناسبات، أسندت المهمة لاحقاً لها في الأعياد، وبدأت قصتها الطموحة مع التصوير الفوتوغرافي كمصورة ومدربة مجتهدة كسرت حدود الجغرافيا، وزينت اسمها بصفة ((عابرة للقارات)) من خلال مشاركاتها العالمية المختلفة.

وخلال حوار لعلا إبراهيم اللوز، نشر في إحدى المجلات، تحدثت عن مشروعها والذي تم إنتاجه في كتاب عن طريق منشورات ((غاف)) تحت عنوان ((أرشفة الحاضر))، والذي يهدف لتوثيق اللحظات الحالية كي نتذكرها مستقبلاً. تقول علا: عندما نرى صوراً قديمة على وسائل التواصل أو الصحف والمجلات نتأثر بها، وفي المستقبل عندما نرى الصور التي التقطناها اليوم، سنتأثر بالتأكيد، ففي زحمة الحياة وانشغالاتها قد لا ننتبه لبعض التفاصيل. دائماً يقال ((لا تضمنوا الأشياء من حولكم، واستمتعوا بها، وانتبهوا لكل الأشياء البسيطة)). أنا أحاول من خلال هذا المشروع توجيه نظر الناس وتذكيرهم بالأشياء العادية ليروها بطريقة مختلفة ويشعروا أكثر باللحظة وقيمتها وتأثيرها. لقد شجع هذا المشروع الناس على تقدير اللحظات البسيطة واستشعارها بعمق.

وعن مشروعها الآخر Foto قالت علا: هي منصة على وسائل التواصل الاجتماعي بدأت عام 2015 واستقطبت المصورين ونظمت أكثر من 130 جولة فوتوغرافية برحلات داخل الدولة وخارجها تتيح للمصورين التعبير عن إبداعاتهم الخاصة. الجولات لا تقتصر على الكاميرات الاحترافية، فحتى الهواتف الذكية قادرة على التقاط صور رائعة. هذه الجولات تهدف لكسر الروتين وتنمية هواية التصوير.

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علا اللوز.. نموذج إماراتي مشرق لتحويل الرؤى الإبداعية لمشاريع مميزة