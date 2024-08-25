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بريق هوليوود يسطع في «البندقية السينمائي»

8/25/2024 7:24:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

من أنجلينا جولي إلى جورج كلوني مروراً بليدي غاغا وبراد بيت ودانيال كريغ، يتوافد نجوم عالميون بعد غدٍ للمشاركة في مهرجان البندقية السينمائي، ليضفوا جرعة قوية من بريق هوليوود على المهرجان الإيطالي العريق بنسخته الحادية والثمانين. ويتنافس 21 فيلماً على جائزة الأسد الذهبي التي يمنحها المهرجان السينمائي المرموق في ختام فعالياته التي تستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل.

ويشكّل إقبال النجوم الأمريكيين خبراً ساراً للحدث السينمائي البارز، بعد أن أدت إضرابات هوليوود العام الماضي إلى إبعاد معظم أفلام الاستوديوهات الكبرى ونجوم الصف الأول عن المهرجان الأعرق في العالم، والمعروف باسم ((لا موسترا)).

في دائرة الضوء هذا العام، ولكن خارج المنافسة، فيلم ((بيتلجوس بيتلجوس))، التكملة المنتظرة منذ فترة طويلة لفيلم تيم بيرتون الشهير الصادر عام 1988 والذي يفتتح المهرجان بعد غدٍ، مع مايكل كيتون وكاثرين أوهارا ووينونا رايدر الذين يعيدون تمثيل أدوارهم الأصلية.

ومن بين المتنافسين البارزين في المسابقة الرئيسية، فيلم ((جوكر: فولي آ دو)) للمخرج تود فيليبس، وهو تكملة لفيلم المخرج الأمريكي الفائز بمهرجان البندقية عام 2019 والذي يشارك فيه خواكين فينيكس مع ليدي غاغا، وفيلم ((كوير)) للمخرج الإيطالي لوكا غوادانيينو بطولة دانيال كريغ، المقتبس عن رواية وليام بوروز التي تدور أحداثها في مدينة مكسيكو في أربعينات القرن العشرين.

وتؤدي أنجلينا جولي بطولة ((ماريا))، وهو فيلم سيرة ذاتية عن مغنية الأوبرا الشهيرة ماريا كالاس بتوقيع المخرج التشيلي بابلو لارين الذي يعود إلى البندقية بعد فيلمه الدرامي عن الأميرة ديانا، ((سبنسر))، في عام 2021، بينما تشارك نيكول كيدمان وأنتونيو بانديراس في بطولة فيلم الإثارة ((بيبي غيرل)) للمخرجة الهولندية هالينا راين.

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