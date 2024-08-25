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«سندريلا على الجليد» في دبي أكتوبر المقبل

8/25/2024 7:24:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف دبي العرض الفني ((سندريلا على الجليد)) على مسرح زعبيل في 4 و5 أكتوبر المقبل. ويجمع العرض بطريقةٍ مبتكرة بين فنون الرقص والتزلج، ويستعيد بأسلوبٍ مذهل تفاصيل القصة الكلاسيكية الشهيرة لـ((سندريلا)) التي تدور حول الحب والخيال.

وسيستمتع الجمهور في دبي برؤية الممثلين العالميين المشاركين في العرض، ومهاراتهم في التزلج على الجليد والقيام بحركات راقصة فائقة السرعة تضفي المزيد من الجمال على هذه القصة، وتوفر أجواء ترفيهية ممتعة للحضور.

تجدر الإشارة إلى أن ((سندريلا على الجليد)) هو عرضٌ من ابتكار وتصميم ((توني ميرسر))، يؤدّيه نجوم فرقة ((إمبريال للتزلج على الجليد)) الحائزة جوائز عالمية، والتي تضمّ النجم الأولمبي ((يفغيني بلاتوف)) كمدرب لأعضاء الفرقة، و((ألبينا دينكوفا)) و((ماكسيم ستافيسكي)) بطلَيْ العالم في الرقص على الجليد للعامين 2006 و2007.

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