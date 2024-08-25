بسام دحدل: الإمارات رائدة الإنتاج الفني خليجياً وعربياً

أكد المخرج والفنان السوري بسام دحدل أن دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة الإنتاج الفني عربياً وخليجياً، وأصبحت موطناً للفنون والفنانين من كل أصقاع الأرض، وتمتلك الصدارة إنتاجياً وفنياً وتسويقياً، وتستضيف مراكز الإعلام والإنتاج العربي والخليجي.

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وأشار دحدل الذي أسهم في إخراج وتنفيذ العشرات من البرامج والأعمال الدرامية الخليجية والعربية إلى أن الإمارات تستقطب رجالات الفكر والثقافة والفنون والكفاءات العلمية والتعليمية والثقافية، وباتت قبلة المثقفين والمبدعين والفنانين والرواد في العلوم والاكتشاف والبحوث.

وأكد دحدل في حديثه لـ((البيان)) أن الدراما العربية تصنف إلى ثلاثة حقول ونوافذ بارزة وحاضرة بقوة وماثلة للعيان على الشاشات العربية، وهي الدراما الخليجية، الدراما المصرية، والدراما السورية – اللبنانية، وهناك تكامل بين الدراما العربية والخليجية وتمازج الرسالات الفنية فيما بينها، لافتاً إلى أنه لا يستطيع عاقل أن ينكر دور كل هذه الدرامات في رفد الثقافة والفن في رصد الواقع ونبش السلبيات، وتسليط الضوء على الحقائق والوقائع السائدة بين الزوايا المظلمة في حياتنا وثقافتنا، ونبش التراث والموروث الشعبي.

وتابع دحدل: ((إن أهم سلاحين في الثقافة هما الإعلام والفن وهما سكتا قطار يوجهان الرأي العام، وتستخدم الدول الفن والإعلام كبوصلة تحدد المسارات وتنشئ الأجيال)). وأضاف: ((إن الدراما الخليجية تثبت عاماً بعد عام أنها تتقدم فنياً ومهنياً وإنتاجياً، حيث يلعب الإيمان الفني بأهمية الدراما في أداء الوظائف الاجتماعية والثقافية والتعليمية وفي رسم ملامح المستقبل)).

وأوضح دحدل بأنه عندما تخطط الدول لتكون رائدة ومتقدمة ومتميزة تعمل على بناء كل مناحي التطور ومنها الفني والثقافي، والدراما الإماراتية تستحق أن تتصدر تلك المواقع إذا أولت الجانب الدرامي ذلك الاهتمام من خلال توفير الكفاءات الفنية في مجال الكتابة والإخراج والتمثيل.

وتابع: ((إن وضع الخطط والبرامج يثمر عنه جيل من الموهوبين والكفاءات لتقف على الطريق الصحيح وتصبح المواهب واقعاً حقيقياً ومتمرساً للفكر والثقافة والأدب والفنون، والإمارات تملك الإرادة والعزيمة والدعامة الحقيقية في السياسة والإعلام والاقتصاد)).

مسيرة دحدل غنية بإنتاج وتنفيذ عشرات البرامج والمسلسلات وخاصة الخليجية منها، حيث يقول إنه ((تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1981، وشارك في العديد من الأعمال الفنية التاريخية والمعاصرة والبدوية.