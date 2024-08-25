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تقنيات مكتبة محمد بن راشد جوهر «حوارات فكرية» لمركز البحرين للدراسات

8/25/2024 7:24:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سلّط فريق من مكتبة محمد بن راشد، الضوء على التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على خدمات المكتبات وعملياتها، وذلك في محاضرة افتراضية بعنوان ((تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكتبة محمد بن راشد في دولة الإمارات العربية المتحدة))، ضمن سلسلة ((حوارات فكرية))، التي ينظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات).

وقدم الجلسة الحوارية، التي أدارتها إيمان إبراهيم عبدالقادر، أخصائية مكتبة وأرشيف في مركز ((دراسات))، أعضاء المكتبات في مكتبة محمد بن راشد: منى توفيق كليب، وعالية أحمد الحبسي، ومريم جمعة.

الابتكارات

وناقشت الجلسة، الاهتمام المتزايد بكيفية تعزيز التقدم التكنولوجي للوصول إلى المعلومات وموارد التعلم داخل المكتبات، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار المكتبة، ودور الابتكارات في تحسين تجارب المستخدم وتبسيط العمليات وتسهيل استرجاع المعلومات بكفاءة أكبر.

وتطرقت النقاشات إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة مثل الفهرسة الآلية، والتحليلات التنبؤية لتفضيلات المستخدم، وأدوات المساعدة الافتراضية، والتي تعكس التزام مكتبة محمد بن راشد بالبقاء في طليعة التطورات التكنولوجية. ويعكس هذا التعاون بين مكتبة محمد بن راشد ومركز ((دراسات))، أهمية تبادل المعرفة في مجال علوم المعلومات، كما يضع معياراً لنقاشات أخرى مستقبلية حول دور الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية والثقافية.

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