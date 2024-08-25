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ماسك ساخراً: سيعدمون الناس قريباً في أوروبا بسبب «الإعجاب»

8/25/2024 7:24:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتقد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك احتجاز مؤسس ((تلجرام)) بافل دوروف في فرنسا، وأشار بسخرية إلى أنه لا يستبعد أن تبدأ أوروبا قريباً بإعدام الناس بسبب تسجيلات ((الإعجاب)). وكتب ماسك في حسابه على منصة ((إكس)) تعليقاً آخر على احتجاز دوروف: ((هذه دعاية للتعديل الأول (لدستور الولايات المتحدة)، إنه مقنع للغاية)).

وأضاف ماسك ساخراً: ((ليس من المستبعد احتمال أنه بحلول عام 2030، سيتم إعدام الأشخاص في أوروبا بسبب إعجابهم بالرموز الساخرة)).

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