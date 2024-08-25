ماسك ساخراً: سيعدمون الناس قريباً في أوروبا بسبب «الإعجاب»

(MENAFN
- Al-Bayan)
انتقد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك احتجاز مؤسس ((تلجرام)) بافل دوروف في فرنسا، وأشار بسخرية إلى أنه لا يستبعد أن تبدأ أوروبا قريباً بإعدام الناس بسبب تسجيلات ((الإعجاب)). وكتب ماسك في حسابه على منصة ((إكس)) تعليقاً آخر على احتجاز دوروف: ((هذه دعاية للتعديل الأول (لدستور الولايات المتحدة)، إنه مقنع للغاية)).
وأضاف ماسك ساخراً: ((ليس من المستبعد احتمال أنه بحلول عام 2030، سيتم إعدام الأشخاص في أوروبا بسبب إعجابهم بالرموز الساخرة)).
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