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«ميتا» توقف مشروع سماعات الواقع المختلط

8/25/2024 7:24:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قررت شركة ميتا بلاتفورمز إيقاف مشروعها الخاص بسماعة الواقع المختلط المتطورة المصممة لمنافسة سماعة أبل فيجن برو، بحسب تقرير The Information.

وأشار التقرير إلى أن المبادرة، المعروفة داخل الشركة باسم ((لا جولا))، توقفت بعد اجتماع لتقييم المنتج ضم الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج وغيره من كبار القادة. بدأ تطوير سماعة الرأس في نوفمبر، وكان من المقرر إطلاقها في عام 2027.

وكان من المتوقع أن تشتمل على شاشات OLED متناهية الصغر عالية الأداء، على غرار تلك التي تستخدمها ((أبل)) في جهاز Vision Pro. ووجدت الشركة أن هدف تسعير الجهاز بأقل من 1000 دولار كان صعباً بسبب التكلفة العالية لتقنية العرض. وفي ضوء ذلك، تقوم شركة ميتا بتغيير نهجها من التركيز حصرياً على إنشاء الأجهزة إلى تقديم برنامج XR Horizon OS، لاستخدامه من قبل الشركات الأخرى.

وتذكر المعلومات أن شركة ميتا تبحث عن فرص تعاون، بما في ذلك المناقشات مع شركة التكنولوجيا الهندية الكبيرة Jio، على الرغم من أن الاتفاقيات السابقة، مثل تلك التي أبرمتها مع شركة LG، لم تنجح.

وحتى مع إنهاء مشروع ((La Jolla))، تواصل ميتا العمل على سماعات أكثر بأسعار معقولة، بما في ذلك Quest 4، التي من المتوقع إطلاقها في عام 2026. وتعمل الشركة على تقليل النفقات في قسم مختبرات الواقع.

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