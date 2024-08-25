بيع 10 ملايين نسخة من لعبة «الأسطورة السوداء: ووكونغ» في ثلاثة أيام

اجتاحت لعبة الفيديو الصينية ((الأسطورة السوداء: ووكونغ)) عالم الألعاب، حيث باعت أكثر من 10 ملايين نسخة عبر جميع المنصات خلال ثلاثة أيام فقط بعد إصدارها، حسبما أعلنت شركة ((غايم ساينس))، مطورة اللعبة. وتعتبر ((الأسطورة السوداء: ووكونغ)) أول لعبة من فئة ((تريبل إيه)) مطورة في الصين، وتصدرت قائمة ((الألعاب الأكثر لعباً)) على ((ستيم))، وهي منصة ألعاب، بعد ساعة واحدة فقط من إطلاقها لأول مرة صباح الثلاثاء الماضي.

وكشفت الشركة المطورة أن الحد الأقصى لعدد اللاعبين المتزامنين في اللعبة عبر جميع المنصات تجاوز ثلاثة ملايين شخص. ولعبة ((الأسطورة السوداء: ووكونغ)) مستوحاة من الرواية الصينية الكلاسيكية ((رحلة إلى الغرب)). مع التركيز بشكل خاص على ((سون ووكونغ))، الملك القرد الأسطوري المعروف بقواه الخارقة . وأدى نجاح اللعبة إلى رفع أسعار أسهم بعض الشركات.