«واتساب» تختبر زراً للتفاعل مع قصص الحالة

تختبر خدمة ((واتساب)) للتراسل الفوري، زراً جديداً يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع قصص الحالة، عبر علامات الإعجاب والتفاعل بطريقة ((انستجرام)) نفسها.

وبحسب موقع WABetaInfo، فقد رصد المشتركون في برنامج الخصائص التجريبية لـ ((واتساب))، زراً جديداً أسفل قصص الحالة، على شكل قلب بجوار مربع الرد على القصص.

وبالضغط عليه يتفاعل المستخدم مع قصص الآخرين بعلامات التفاعل المختلفة. الخاصية الجديدة، تأتي بإعدادات تحكم، تساعد المستخدم في الاختيار بين إظهار أو إخفاء الزر الجديد، إلى جانب التحكم في الحصول على إشعارات حال تفاعل أصدقاء المستخدم على قصص الحالة الخاصة به.

وتعد الخاصية الجديدة، خطوة أخرى تتخذها شركة ((ميتا)) مالكة الخدمة، باتجاه تحويل منصة ((واتساب)) من مجرد خدمة للتراسل الفوري إلى منصة تواصل اجتماعي خاصة.

وتخطط ((ميتا))، لأن يتمتع مستخدمو ((واتساب)) بطبقة سميكة من الخصوصية، فلا يتعرضون إلا للمحتوى الخاص بعائلاتهم وأصدقائهم والمقربين، إذ إن المنصة، حتى الآن، لا تسمح بظهور محتوى مقترح عبر الخوارزميات، اعتماداً على تفضيلات المستخدم وطبيعة تفاعله مع المنصة، كما هو الحال مع منصات اجتماعية كبرى، مثل ((فيسبوك)) و((انستجرام)).