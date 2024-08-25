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العين الأكثر توهجاً

8/25/2024 7:24:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مضى الأسبوع الأول من دوري أدنوك للمحترفين مروراً سلمياً، ما عدا مفاجأة واحدة عندما تغلب بني ياس على الجزيرة بهدفين، حتى فرملة كلباء للوصل هي مجرد نصف فرملة، ولا تنس أن المشهد كله مجرد انطباع أول، ما يعني أن كل الأحكام المسبقة تبقى مرفوضة، فلا يجوز مثلاً أن نرشح فرقاً بعينها للمنافسة من الآن، ونستبعد فرقاً، كما لا يجوز أن تقول من الآن: ((إن الصاعد هابط)) لمجرد أن خسر الصاعدون، حتى لو كانت الخسارة ثقيلة، كما حدث لخماسية النصر في العروبة، ورباعية الشارقة لدبا الحصن، كل هذه المشاهد من الممكن أن تكون استثنائية أو عارضة، ولكي تصدق الأحكام أنت في حاجة لخمس جولات على الأقل، لكي تعرف فيها من هم الذين سيثبتون على مستوى واحد ويستمرون، ومن هم الذين سيفوزون ولا يثبتون، وأيضاً من هم الذين لن يتحملوا، بناء عليه فكل المشاهد عبارة عن آراء وقتية أو انطباعية.

حتى لو قلنا مثلاً عن العين ((إنه الأكثر توهجاً)) بمستواه، وأهدافه الخمسة الحلوة في مرمى خورفكان، فلقد كان المستوى آسيوياً وليس محلياً، ولا شك في أن الظروف عاندت الخور عندما أوقعته أولاً أمام المتوهجين!

الجزيرة هو أكثر الفرق التي فاجأتنا بمدربها العربي الوحيد، حسين عموتة، فقد التهمه بني ياس وكشفه، وفي نفس الوقت أعلن هو عن نفسه وقوته، وكأنه يريد أن يقنعنا أنه تخلص من آهات المواسم العجاف الأخيرة. عموماً نتأسف لحال الجزيرة، وننتشي لحال بني ياس.. عموماً هو ((أفلح إن صدق!)).

أما الأهلي ففقد رايته أمام البطائح، وكأنني رأيت مباراة من الموسم الماضي، كان فيها البطائح مقنعاً قوياً لا يستحق الخسارة، وكان فيها شباب الأهلي عادياً رغم ازدحام النجوم!

آخر الكلام

شباب الأهلي ما زال في حاجة لمن يستفزه ليفوز، وهذا مبدأ فاشل لا يصدق كل مرة. الجولة الأولى كانت سلمية أكثر من اللازم فقد أوقعت الكبار في الصغار، لذا فكل الانتصارات الكبيرة لا تبني عليها، وكل الهزائم الكبيرة ربما تكون خادعة!

احذروا الأحكام المسبقة !

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