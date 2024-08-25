أمن الأموال.. حماية للمجتمع

واقعة ذكرها لي صديق وقعت قبل أيام عندنا في أحد المراكز التجارية الكبيرة عند الساعة السادسة والنصف مساء، حين أحدهم ((كابينة)) جهاز الصراف الآلي، وأجرى معاملة مالية بسحب مبلغ 10000 درهم، ثم سحب بطاقته من الجهاز وغادر المكان بعد أن نسي أخذ النقود، وما هي إلا دقائق معدودة حتى أدرك أنه نسي أخذ المبلغ، فعاد أدراجه مسرعاً إلى جهاز الصراف الآلي، لكن لم يجد النقود، فتوقع أمرين لا ثالث لهما: إما أن يكون الجهاز قد سحب المبلغ تلقائياً - وهو المفروض في هذه الحالات - أو تكون يد قد وصلت إلى النقود في تلك الدقائق، ومنّى نفسه بالأفضل بأن يكون من وصل إلى النقود قد سلّمها إلى الأمانات، وأخبر رجال أمن المركز التجاري بما حدث، وفي غرفة مراقبة المركز، عبر الكاميرات، تنفس الرجل الصعداء حين أظهرت الكاميرا شخصاً بدا وكأنه أفريقي دخل إلى ((كابينة)) الجهاز بعده مباشرة، ورأى النقود التي بدت ككنز ظهر أمامه بلا ميعاد، فأخذها وخبّأها بجانب الجهاز يستطلع الجو الخارجي ملتفتاً يمنة ويسرة، ثم عاد إلى حيث خبّأ النقود عند جهاز السحب، متظاهراً أنه ينجز ببطاقته معاملة بنكية، أي أن تسجيلات الكاميرات أظهرت تفاصيل ما حدث من الرجلين.

أكثر من ذلك طمأنه موظف البنك التابع له جهاز الصراف الآلي أن الكاميرات المثبتة في الكابينة القريبة جداً أظهرت تفاصيل أكثر وتمكنوا من الوصول إلى بيانات هذا الرجل الشخصية وقراءة كل المعلومات المهمة، والتعرف إلى هويته بكل يسر وسهولة، فضلاً عن وجهه الذي ظهر بكل وضوح أمام عدسات كاميرات المراقبة.

ولاستكمال الإجراءات، أخبروه ضرورة إبلاغ جهات الاختصاص، وهي التي لها الحق في التعامل مع((القضية)) واستعادة أمواله، وبالفعل توجه إلى جهة الاختصاص وقدم بلاغاً فيما حصل منه وبدر من الشخص الذي استحوذ على المبلغ، انتظر أي انفراج واتصال مبشّر، وبعد مرور 12 يوماً، راجع جهة الاختصاص، لكن مع الأسف، لا جديد في بلاغه، وعلم أنه لم يُتخذ أي إجراء في بلاغه، لا مع البنك ولا المركز التجاري.

السؤال: ماذا لو غادر الرجل إلى دولته الأفريقية، أو أي سبب آخر يصعب الوصول إليه، أو حتى لو تم الوصول إليه بعد حين، من يضمن له سلامة ما فقد من أموال جراء سهو لم يكن مقصوداً، هذا ناهيك عما تعرّض له من تأخير تأجيل سفره، وربما إلغاؤه، إذ كان يهمّ بالسفر إلى بلده لقضاء إجازته الصيفية.. ماذا..؟ وماذا..؟