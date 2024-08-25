التغيير في أمريكا هل يعنينا؟

الانتخابات الأمريكية المقبلة في نوفمبر قد توصل إلى البيت الأبيض إما كامالا هاريس مرشحة الديمقراطيين، أو دونالد مرشح الحزب الجمهوري، ومن يتابع أخبار الحملات الانتخابية يستطيع أن يلاحظ أن المعركة حامية، تقريباً يستخدم فيها كل ما يمكن أن يساعد في ميل الجمهور إلى هذا الحزب أو ذاك، منها الحقائق، ومنها الاتهامات الحادة.

الإجابة عن السؤال في العنوان، في الغالب نعم يعنينا، ولكن يعنينا بشكل نسبي!

المصالح الأمريكية في العالم وفي منطقتنا أسسها ثابتة، بمعنى أن أية إدارة تصل إلى البيت الأبيض ستتبع تعزيز تلك المصالح. الفرق في الدرجة، وليس في النوع.

ترامب يعتني أولاً بالموضوع الاقتصادي، ومن ثم بعد درجات بالموضوع القيمي، أما كامالا وكونها تمثل الفكر الديمقراطي، فقد تعتني بالقيم أولاً، ثم بالاقتصاد ثانياً.

كلا الأمرين لا يعني الكثير للمنطقة، فلم تعد أمريكا كما يكتب حولها في بعض إعلامنا أنها (تأمر فتطاع). لقد ذهب ذلك الزمن، وأصبح للدول والأقاليم القدرة على اتباع مصالحهم بصرف النظر عن رضا الولايات المتحدة أو غضبها، وبخاصة في الموضوعات التي تراها تلك الدول حاسمة لمصالحها.

أمامنا مثال في قدرة أمريكا على وقف الحرب في غزة، رغم كل الفظائع التي ترتكبها إسرائيل. وزير الخارجية الأمريكي يزور المنطقة في عشرة أشهر تسع مرات حتى الآن، والأمور لا تتغير، أمام ما يراه الطرفان المتحاربان من مصالح لهما لا تقبل التنازل.

كما علينا ألا نضخم، كما يذهب البعض، أن الصراع في غزة، أو في الشرق الأوسط، يؤثر كثيراً على نتائج الانتخابات، رغم كل ما نراه من مظاهرات تطالب بوقف إطلاق النار، تلك أقلية لا تؤثر في خيارات المرشحين بشكل كبير، فقط مؤثرة في عقول بعضنا. ما يؤثر في نتائج الانتخابات هو الوضع الاقتصادي الداخلي مثل التضخم ونسبة البطالة والهجرة المؤثرة على سوق العمل والضرائب والصحة والسكن، وغيرها من القضايا الداخلية.

من الأقوال التي يتوجب تذكرها ما قاله الأمير بندر بن سلطان، وهو الذي قضى وقتاً غير قصير في دهاليز صناعة القرار في أمريكا، قال: ((على أعداء أمريكا أن يحذروها.. أما أصدقاؤها فعليهم أن يحذروها أكثر))، ذلك يلخص غلبة المصالح على المبادئ في العمل السياسي والدبلوماسي الأمريكي. ويمكن أن تتغير البوصلة متى ما تغيرت الظروف على الأرض.

اهتمام أمريكا بالصراع في الشرق الأوسط الآن مركز على هدف واحد هو (عدم توسيع رقعة الحرب) وليس حقوق الشعب الفلسطيني أو غيره من الأهداف، والسبب مترابط، فهي بالتأكيد حليف لإسرائيل، بسبب قدرة الأخيرة على التأثير من الداخل الأمريكي، وليس بسبب (عشق خاص لساسة إسرائيل).

ولأنها حليف فإنه في حال توسع رقعة الحرب، قد تضطر للدخول فيها مباشرة، وذلك ما لا يرغب فيه الناخب الأمريكي في هذه المرحلة الانتخابية، فالنتيجة التي يراد أن يوصل لها هو تجميد الصراع بين الطرفين، وليس إنهاءه. أما بعد الانتخابات فلكل حادث حديث.

لم أسطر ما سبق لأقول إن علينا أن نكون إما أصدقاء أو أعداء لهذه الدولة الكبيرة. القصد أن يكون للإقليم الخليجي (حجرة مشورة) خلفية لتنسيق السياسات والمواقف وتقارب الصفوف، للتأثير على سير الأحداث بعد الانتخابات في نوفمبر القادم، بعد أن تنتهي (هوجة) الفصل الانتخابي.

تنسيق المواقف لبيان مصالحنا الجمعية، حتى لا نفاجأ بمصفوفة سياسات قد تؤثر بعمق في مصالحنا. من هنا فإن نتائج الانتخابات هناك تعنينا، وعدم التنسيق له مخاطره!