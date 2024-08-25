دولة الإمارات.. أفقٌ وإنجازات

كل بناء مادي أو معنوي ينهض على قواعد متينة سيظل يحتفظ بعناصر التماسك والمتانة مهما تغيّرت الظروف والمستجدات، وهذه الدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة قد نشأت على أقوى القواعد منذ وضع القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيب الله ثراه، والقادة الشجعان الذين التفّوا حوله أسسَ بناء الدولة على النزاهة والشفافية والعدالة وتحمّل المسؤولية وتحقيق الأمن والرفاه الاقتصادي والسِّلْم الاجتماعي، وما تفرضه هذه الأهداف والمطالب من تخطيط ومتابعة وتنفيذ تُشكل في مجموعها مسيرة الدولة نحو تنمية حقيقية نلمس آثارها في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاستقرار الوطني والتقدم العلمي والتطور الاقتصادي والثقافي، وهو ما نلمسه واقعاً متحقّقاً في حياة هذا الوطن ومسيرته التي جعلت منه دولة متحضّرة مرموقة بعين التقدير والاحترام بين جميع الأمم والشعوب.

في هذا السياق من الثقة بمسيرة الدولة والتعبير عن السعادة بالمنجزات الوطنية، نشر صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبيّ، رعاه الله، تغريدة ثمينة مفعمة بمشاعر البشارة والأمل حين تحدث عن المنجزات الاقتصادية للدولة حيث تسارعت وتيرتها عما كان متوقّعاً، وتمّ تحقيق معدّلات نموّ في الصادرات مع فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية بما يؤكد نجاح القيادة وفرق العمل في القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف ضمن سقف أعلى من سقف التوقعات ولا سيّما في ظروف اقتصادية صعبة تزداد فيها الشكوى من الركود بسبب عوامل كثيرة يأتي في طليعتها ما تشهده كثير من الدول من الحروب والنزاعات التي تقف حجر عثرة أمام التنمية الاقتصادية، وتعمل على إبطاء النمو الاقتصادي بما ينعكس سلباً على مسيرة الحياة وإيقاع التنمية المستدامة.

((قبل عدة سنوات أعلنّا أهدافنا الاقتصادية الوطنية، وأعلنّا أنّ مستهدف تجارتنا الخارجيّة للعام 2031 هو 4 تريليونات درهم سنويّاً، هدفٌ كان يُمثّل تحدّياً كبيراً في وقتها)) بهذه الكلمات الهادئة التي تسترجع لحظة مليئة بالتحديات حين كانت خطّة الدولة تحقيق دخل وطني من التجارة يبلغ 4 تريليونات وهو رقم في غاية الضخامة ويُشكّل بحسب عبارة صاحب السموّ تحديّاً حقيقيّاً الذي كان وما زال وسيبقى مكوّناً أساسيّاً في تفكير قادة الدولة، فهذه الدولة تعشق التحديات بل إنّ التحديات هي سبب الإبداع والإنجاز، لأنّ العيش في مدار التحدي يعني استنفار الطاقات والدفع بها نحو العمل وتحقيق الأهداف.

بعد ذلك تحدّث صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد عن القفزة النوعية في حجم الصادرات التجارية حين أعلن عن ورود أخبار تحمل أرقاماً ذات دلالة إيجابية على حجم النموّ الاقتصادي، فقد بلغت صادرات النصف الأول من هذا العام 2024 حجم ما كانت تصدره الإمارات خلال عام كامل قبل جائحة كورونا عام 2019 م، وحقّق الميزان التجاري نموّاً متميّزاً بلغ 1.4 تريليون بزيادة في النمو تصل إلى 25 بالمئة للصادرات غير النفطية، لأنّ هدف الدولة الأكبر هو تحقيق الوفر الأكبر من غير الصادرات النفطية، وهذا يعني تحديد هدف يقوم في جوهره على التحدي وذلك بتحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية في الأشهر الستة الباقية من هذا العام.

إنّ هذا النموّ المتميّز في حجم الصادرات والتجارة الخارجية لم يكن له أن يتحقق لولا السياسة الحكيمة للقيادة، حيث نجحت في خلق فرص اقتصادية جديدة لصادرات الوطن غير النفطية وذلك حين ترسخت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبين بعض الدول النامية حيث ازداد حجم التجارة مع العراق بواقع 41 % بحيث أصبح هو الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية، كما ارتفع الميزان التجاري مع تركيا بنسبة 15 % يليها ارتفاع ملموسٌ أيضاً في حجم التجارة مع الهند بلغ 10 % مما يشير إلى الثقة الراسخة بالمنتج الإماراتي الذي ينافس على المستوى العالمي ويحظى بهذا النمط المتميز من الثقة.

وفي موازنة بين معدّل النمو العالمي في التجارة الخارجية يؤكّد صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد أنّ هناك فارقاً كبيراً مقارنة بمعدل النموّ في الإمارات، ففي حين بلغ معدّل النموّ العالمي 1.5 % كان حجم النموّ في التجارة الخارجية للإمارات هو 11.2 % وهذا مؤشّرٌ بالغ الأهمية والدلالة يؤكد التنامي المتسارع لمعدل النمو في الوطن نحو تحقيق الأهداف والمستهدفات.

ثم ختم صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد هذه التغريدة البديعة بالشكر لله تعالى على هذا التوفيق الذي نراه في مسيرة الوطن، ثم الإشادة بالمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السموّ الشيخ محمّد بن زايد آل نهيّان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي نجح نجاحاً منقطع النظير في بناء شبكة من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العديد من الدول مما أتاح للدولة تحقيق مثل هذه النتائج الباهرة في مسيرتها الاقتصادية، كما لم يغفل صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد عن شكر فرق العمل في القطاعين الحكومي والخاص الذين يبذلون جهوداً مشكورة في بناء الوطن وتسريع وتيرة التنمية، ليظلّ هذا الوطن نموذجاً يُحتذى به في النموّ والازدهار وتحقيق الوفر والرفاه.