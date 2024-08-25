من يسد الفجوات؟

عادوا للاجتماع من جديد، وهذه المرة في القاهرة، المحروسة، التي يعرفها البشر، كل البشر، وأولهم نتانياهو، الإسرائيلي المتغطرس، من صدق بأنه مميز وله حقوق تفوق حقوق الآخرين، فأمسك بالقلم وعبث بالخرائط، شرقاً وغرباً، وشمالاً، وأراد فرض ((الأمر الواقع)) على الجميع بعد أن غرته آلته العسكرية، و((استأنس)) لأحضان بلينكن ورئيسه الذي أسماه قبل يومين ((بايدن المترنح))!

عادوا إلى القاهرة ليسدوا الفجوات، وليس للتوصل إلى سلام يجنب المنطقة حرباً إن اشتعلت لن يطفئها أحد، وهذه الفجوات من صنع الخارجية الأمريكية، بلينكن الذي لا يعرف من يمثل في جولاته وتنقلاته ومفاوضاته، هو من ((خرق)) كل التفاهمات السابقة، وشوه متعمداً مبادرة رئيسه المطروحة في بداية شهر يوليو الماضي، والتي تم تأييدها من جميع الأطراف، وفوقهم مجلس الأمن الدولي، وكان نتانياهو موافقاً عليها قبل أن تعلن، ومن ثم تراجع خطوة تلو أخرى حتى فرغها من محتواها بمباركة من بلينكن!

نتيجة المفاوضات ستكون على عكس ما يتمناه العالم تجنباً لانتقال الحرب من قطاع غزة إلى المنطقة كلها، والسبب أن الوسيط يفتقد معايير الوساطة، فهو ((مترنح)) بحق، وغير مستقر على رأي، ومؤيد لطرف هو اليوم من يشار إليه عند الحديث عن القتل والدمار والإبادة الجماعية، ولو كان هذا الوسيط نزيهاً لتوقفت حرب غزة منذ الأسبوع الأول، ولكنها تركت لتطول، وما زال هناك من يريدها مستمرة حتى يحقق مكاسب تاريخية، مثل الاعتراف بتواجد الجيش الإسرائيلي على حدود مصر، وهذا عبث بأمن وسلامة الأراضي المصرية، وتثبيت للاحتلال في قطاع غزة، وبعد كل هذا التلاعب يتحدثون عن ((سد الفجوات)) التي أحدثوها، وبحلول وسطية تمنح نتانياهو شيئاً من النصر الذي يبحث عنه!

مصر المحروسة علمتنا الصبر وسعة الصدر، وعلمتنا أنها ليست ((فجوة)) وليست ممراً لأحد، بل هي ((شوكة)) تدمي أرجل كل من حاولوا العبث معها، وعلى المتلاعبين أن يسدوا فجواتهم قبل أن تتسع!