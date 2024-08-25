الطلاب والتثقيف الصحي

في برنامجه ((بلسم))، عبر إذاعة نور دبي، طرح الدكتور بسام درويش سؤالاً يجب أن لا يغيب عن كل شخص مسؤول عن تربية ورعاية الأطفال: هل أطفالنا أصحاء؟ فما لم يتمتع الأطفال بصحة جيدة، فإن انعكاسات ذلك غالباً ما تكون سلبية على سائر أنشطة وحركة حياتهم ودراستهم، كذلك على مستوى تمتعهم بعلاقات متوازنة بزملائهم، وعلى درجة ثقتهم بأنفسهم، ومشاركتهم في الحياة المدرسية والاجتماعية.. لهذا كله هناك اقتراح بتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الصحة من المختصين الإماراتيين لدمج التثقيف الصحي ضمن المناهج الدراسية.

إن نجاح المشروع الوطني التعليمي والتنموي للدولة يعتمد على وجود إنسان يتمتع بصحة جسدية ونفسية وعقلية جيدة، ويكون قادراً على القيام بمهامه وتحقيق طموحاته بسلاسة، متجنباً العديد من العوائق التي تتسبب فيها المشاكل الصحية، خاصة بالنسبة للأطفال والمراهقين: كالبدانة، أمراض السكري، أمراض الدم الوراثية، الأمراض ذات الصلة بالأمور النفسية. هذه أمراض تحتاج كشفاً مبكراً، وتوعية تتضافر فيها جميع الأطراف: البيت، المدرسة، المناهج، الأطباء، الإعلام، الاختصاصيون النفسيون، والذين يمكن أن يشكلوا لجنة تعمل على زيادة الوعي والتثقيف الصحي للطلاب.

لا بد من التأكيد على دور الأم والأسرة بشكل عام، فمن هنا تكون نقطة البداية، لأن الطفل يتلقى رعايته الصحية ابتداء من البيت، من حيث الأساسيات (التطعيمات والكشف المبكر لأمراض معينة، والأسس الضرورية حول الأطعمة المفيدة والأخرى الضارة)، هذه أسس يفترض ألا تتهاون فيها الأسرة أبداً، وأن تتابعها المدرسة ثانياً، خاصة ونحن في دولة توفر أرقى مستويات الخدمة الصحية لأفرادها. بقي أن يتعلم الطالب أبجديات صحته كما يتعلم أبجديات الرياضيات واللغة والدين والرياضة.. لأن الصحة دائماً وأبداً يجب أن تكون ((الرقم واحد)) في حياة كل إنسان، وهنا يأتي دور المنهج في تكريس ذلك.

لم يعد التثقيف الصحي اهتماماً ثانوياً اليوم بعد كل ما مررنا وما زلنا نمر به من تحديات وأوبئة وأمراض أصبحت عابرة للقارات، وتهدد صحة الكوكب بأكمله.. لذلك لا بد من الالتفات للثقافة الصحية، بما يوازيها من خطورة وأهمية.