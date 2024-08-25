الدائرة المفرغة للضربة والضربة المضادة؟

من الواضح أن إسرائيل لديها نظام استخباري أصبح أكثر كفاءة بعد إخفاق 7 أكتوبر، قادر على اختراق حقيقي لأعدائها في المنطقة.

الاختراق الأمني القوي، سواء بالتصنت أو التصوير أو المصادر البشرية من العملاء على الأرض، أدى إلى معرفة معلومات دقيقة في تعقب كبار الشخصيات في عمليات نوعية في غزة ورام الله والجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية وسوريا وإيران واليمن.

وبالأمس أدت المعلومات المتوفرة والدقيقة لتل أبيب بأن تعرف موعد ضربة الرد المعدة من ((حزب الله)) في الخامسة من فجر أمس بتوقيت شرق المتوسط كي تتوافق مع ذكرى أربعينية الإمام الحسين بن علي، رضي الله عنه.

بناء على هذه المعلومات الدقيقة قامت طائرات الإف 15 وإف 16 وإف 35 (حوالي مائة طائرة) بشن ضربة استباقية على مواقع محددة لمنصات صواريخ قالت إنها كانت معدة للانطلاق على أهداف استراتيجية في شمال ووسط إسرائيل.

في هذا المجال تقول إسرائيل إن الضربة جاءت بــ 15 دقيقة قبل انطلاق صواريخ ((حزب الله))، بينما تقول مصادر الحزب إن المرحلة الأولى من عملية الرد على اغتيال فؤاد شكر تمت بنجاح بإطلاق 350 كاتيوشا.

لم نر بعد الكلمة الأخيرة من كل الأطراف:

1 - هل هناك ضربات إسرائيلية أخرى؟

2 - هل يستكمل ((حزب الله)) المرحلة الثانية من العملية؟

3 - هل تشترك إيران أيضاً في مرحلة ما؟

4 - أخيراً .. ماذا ستفعل واشنطن؟