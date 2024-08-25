مبيعات «دبي هيلز» تلامس 10 مليارات درهم منذ بداية العام

شهدت ((دبي هيلز)) الفاخرة نمواً كبيراً في المبيعات، بلغ 31 % منذ مطلع العام الجاري، ملامسة حدود الـ 10 مليارات درهم مع إبرام المستثمرين نحو 3104 صفقات، وتعكس هذا النتائج القوية مدى جاذبية المنطقة كوجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين، ولا سيما فئة الفلل، والتي تزال تحقق واحدة من أفضل المناطق أداء على مستوى الإمارة خلال 2024.

وشكلت المبيعات على الخريطة في منطقة ((دبي هيلز)) نسبة 51.8 % من إجمالي قيمة المبيعات، بواقع 4.84 مليارات درهم نتجت عن 2084 صفقة، فيما بلغت قيمة مبيعات العقارات الجاهزة نحو 4.5 مليارات درهم توزعت على 120 فيلا، و135 أرض و765 شقة سكنية.

كما استحوذت المشاريع الجديدة في المنطقة على صدارة قائمة المبيعات على الخريطة في دبي خلال شهر يوليو الماضي، مشكلة ما نسبته 10.8 % وحدها من إجمالي المبيعات قيد الإنشاء في الإمارة، مما يشير إلى مستوى الطلب القوي من المستثمرين على عقارات المنطقة الفاخرة وذات الجودة العالية، لا سيما أن المنطقة زادت من جاذبيتها بعد افتتاح دبي هيلز مول مطلع العام 2022، فضلاً عن أن المنطقة تعتبر موطناً لنادي ((دبي هيلز للغولف)) الشهير، والذي حصل على جائزة أفضل ملعب جولف جديد في العالم في عام 2019.

وتعود هذه الزيادة في المبيعات إلى الطلب المتزايد على العقارات في المنطقة، مدفوعاً بتنامي الثقة في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى البيئة الاستثمارية الآمنة والمستقرة، التي توفرها دبي، ومع استمرار تطور البنية التحتية وتقديم مشاريع جديدة مبتكرة، تبدو دبي هيلز كواحدة من أبرز المناطق الجاذبة للاستثمار العقاري في دبي، حيث توفر فرصاً استثمارية واعدة وعوائد إيجارية مرتفعة على المدى المتوسط والطويل.

وتحتل منطقة دبي هيلز إستيت، اليوم، المرتبة الثالثة على مستوى السوق العقاري في إمارة دبي، من حيث متوسط سعر القدم المربعة بالنسبة للفلل، والذي بلغ نحو 2450 درهماً للقدم في شهر يوليو الماضي بنمو 2.6 % على أساس شهري وبنمو بنسبة 38 % على أساس سنوي مقارنة بأسعار يوليو 2023، وهي ثالث أفضل منطقة في دبي، من حيث المكاسب الرأسمالية بالنسبة للفل بعد منطقة نخلة جميرا، وتلال الإمارات.

ويبلغ اليوم متوسط سعر الفيلا القياسية في منطقة دبي هيلز نحو 12.2 مليون درهم، علماً بأن أسعار الفلل في المنطقة ارتفعت بنسبة تتجاوز الـ 134 %، منذ شهر أكتوبر 2020 مع بدايات أزمة جائحة كورونا.

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