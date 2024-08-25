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رحلة مباشرة بين بوخارست ودبي عبر «أنيما وينجز» بدءاً من ديسمبر

8/25/2024 7:24:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((أنيما وينجز)) توسيع شبكة وجهاتها برحلة مباشرة بين بوخارست ودبي، ابتداءً من 27 ديسمبر، بمعدل رحلتين أسبوعياً، مما يوفر للركاب الرومانيين والدوليين الوصول المباشر إلى دبي التي تعد إحدى الوجهات الأكثر حيوية عالمياً.

وبدأت الناقلة الجوية إتاحة التذاكر للبيع اعتباراً من 22 أغسطس. وسيتم تشغيل الرحلات الجوية باستخدام طائرات حديثة إيرباص أيه 220. وقال ماريوس بانديل، المساهم في ((أنيما وينجز)): ((فخورون بالإعلان عن هذا الجديد الجديد إلى دبي، وهي وجهة أيقونية تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، ولديها أيضاً حركة أعمال متزايدة)).

وأضاف أن الرحلة الجديدة هي جزء من التزامنا بتوسيع شبكة الوجهات المعروضة وتلبية الطلب المتزايد على الرحلات الدولية عالية الجودة)).

وأوضح أن الرحلات المنتظمة ستبدأ نهاية ديسمبر، حيث إنها الفترة الأكثر طلباً من الركاب من رومانيا، حيث يرغب الكثير منهم في السفر للترفيه في رأس السنة؛ وفي الوقت نفسه، نظراً للنمو المتزايد في الجالية الرومانية في دبي، فإن الطلب على الرحلات الجوية في اتجاه تصاعدي.

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