62 % إنجاز الفلل السكنية بـ«مجتمع أزهى 1» في عجمان

أنجزت شركة ((الإمارات العقارية)) في عجمان 62 % من الفلل السكنية، ضمن المرحلة الأولى لمشروع ((مجتمع أزهى)) السكني بمنطقة العامرة في عجمان.

ويضم المجمع السكني المتكامل 1800 فلل سكنية على مساحة 842765 متراً مربعاً، وأكدت الشركة أن العمل في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ((مجتمع أزهى)) يسير بخطوات متسارعة، والتي تشمل بناء 347 فيلا سكنية، حيث تم إنجاز نسبة 62 % من أعمال البناء في المرحلة الأولى، وتقوم شركة بريستيج للمقاولات بأعمال البناء، وبتكلفة 320 مليون درهم.

كما يتولى الاستشاري ((خطيب وعلمي)) الإشراف على مراحل تنفيذ المشروع. وأكدت الشركة توفير جميع الخدمات لتحقيق الراحة للسكان، مشيرة إلى أن البنية التحتية للمشروع تصل إلى 300 مليون درهم.

ويتميز ((مجتمع أزهى)) بموقع استراتيجي على طريق الشيخ محمد بن زايد، تحديداً في منطقه العامرة، التي من المتوقع أن تصبح قلب مدينة عجمان مستقبلاً. ويقع المشروع على مخارج الطرق الرئيسية إلى دبي والشارقة والمناطق الشمالية.

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