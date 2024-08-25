دبي تتصدر مدن المنطقة في قطاع الطيران الخاص

أكد علي النقبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لاتحاد رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا) أن الإمارات تقود قاطرة قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في المنطقة، وتستحوذ على 41% من إجمالي حجم السوق، و63% من أسطول طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة المسجلة في المنطقة.

وقال النقبي، في حوار مع ((البيان)): إن هناك ارتفاعاً بنسبة 8 % في الطلب على الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك بدعم من نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحة وتدفق الاستثمارات ورجال الأعمال والمشاهير إلى دبي إضافة إلى الدعم الحكومي للقطاع، ما جعل الإمارة تتصدر مدن المنطقة، وتصبح من أهم المدن العالمية في حركة الطيران الخاص.

كيف كان أداء قطاعي طيران رجال الأعمال والطيران الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي؟ وما هي التوقعات للفترة حتى نهاية العام؟

شهد النصف الأول من العام نمواً لافتاً ومرونة عالية في قطاعي طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، مدفوعاً بمجموعة من العوامل التي تشمل التغيرات الجيوسياسية وزيادة عدد أصحاب الملاءة المالية العالية، إلى جانب زيادة مستويات الطلب على حلول السفر المرنة وعالية القيمة. وسجلت حركة طائرات رجال الأعمال ارتفاعاً بنسبة 7% على أساس سنوي خلال عام 2023 في مشروع محمد بن راشد للطيران.

وتشير التوقعات خلال النصف الثاني من العام إلى استمرار الزخم في رحلات طيران رجال الأعمال الخاصة بالأفراد والشركات، لا سيما خلال ذروة حركة السفر في يوليو وأغسطس، فضلاً عن تنامي جاذبية الطيران الخاص كأداة أعمال استراتيجية.

ما النسبة التي تستحوذ عليها الإمارات من إجمالي السوق؟

يواصل سوق طائرات رجال الأعمال العالمي نموه مع توقعات بزيادة قيمته من 42.14 مليار دولار في عام 2022 إلى 62.66 مليار دولار في عام 2030. وتشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مساهماً أساسياً في هذا النمو، لا سيما دولة الإمارات التي تستحوذ على نسبة 41% من إجمالي السوق الإقليمي.

وتدرك شركات التشغيل العالمية أهمية دولة الإمارات في قطاع طيران رجال الأعمال، بفضل النمو القوي الذي تشهده الدولة والمدعوم بالتنويع الاقتصادي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتنامي أعداد أصحاب الملاءة المالية العالية.

ما حجم أسطول الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في دولة الإمارات؟

تعد دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط إحدى أبرز الجهات الفاعلة في سوق طيران رجال الأعمال العالمي، حيث تمتلكان أسطولاً سريع التوسع من طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة. ويصل إجمالي عدد الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال المسجلة في الإمارات نحو 174 طائرة، في حين تمتلك باقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 276 طائرة رجال أعمال، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمنطقة والطلب المتزايد على خدمات الطيران الخاص.

ماذا عن المعايير التي تحكم عملية تحديد أسعار رحلات طيران رجال الأعمال؟ وما متوسط سعر الإيجار في الساعة؟

تخضع أسعار رحلات طيران رجال الأعمال إلى عدد من المعايير الرئيسية، تشمل طراز وحجم الطائرة، ومدة الرحلة والمسافة والتكاليف التشغيلية (مثل الوقود وطاقم الطائرة والصيانة)، إلى جانب مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للعملاء. بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل مواعيد الحجز وتقلبات مستوى الطلب الموسمية، بالإضافة إلى وجهة الطيران المختارة ومستوى الضغط الذي تشهده. ويبرز تأثير هذه العوامل بشكل واضح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأنها تشهد مستويات طلب عالية.

وتتراوح أسعار استئجار الطائرات في الساعة بين 3000 - 25000 دولار، وذلك وفقاً لحجم الطائرة ونوعها وطبيعة الخدمات التي تقدمها على الرحلة.

ما مدى مساهمة قطاع الطيران في دعم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي؟ وما حجم المبيعات السنوي للقطاع على مستوى الإمارة والدولة؟

يمثل قطاع الطيران جزءاً محورياً من اقتصاد دبي، حيث يسهم بدور رئيسي في دفع عجلة نمو ناتجها المحلي الإجمالي. وتواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للطيران بفضل الحجم الكبير لمبيعاتها السنوية المدعومة بمزيج من الأنشطة التجارية وأنشطة الأعمال، إلى جانب موقعها الاستراتيجي كمركز عبور عالمي وبنيتها التحتية عالمية المستوى. وتعزز هذه العوامل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة ودولة الإمارات.

كيف يؤثر تنظيم الفعاليات المهمة على حجم الطلب في قطاع الطيران الخاص؟

تلعب الأنشطة الاقتصادية والفعاليات والمعارض الرئيسية دوراً محورياً في دفع عجلة قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال، فهي توفر منصة بارزة لبناء علاقات جديدة وتعزيز الابتكار. وعلى صعيد معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، نلتزم بتوفير فرص استثنائية لإرساء علاقات جديدة والحصول على رؤى قيمة حول أبرز التوجهات، إلى جانب استكشاف أحدث المنتجات والخدمات في القطاع.

ما أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال حالياً؟

يواجه قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال مجموعة من التحديات التي تترافق مع العديد من الفرص المميزة. ففي ظل الاهتمام الكبير بمجال الاستدامة والعمل على الحد من انبعاثات الكربون ومواكبة الأهداف البيئية العالمية، يقود القطاع الجهود للحد من انبعاثات الكربون من خلال الاستثمار في وقود الطيران المستدام والتقنيات الخضراء.

ويرتقي التقدم التكنولوجي أيضاً بإمكانات الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء. وتبرز أهمية استثمار المؤسسات في التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية لمواكبة متطلبات السوق، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومعايير السلامة لتلبية مستويات الطلب المتنامية. وتشكل التكاليف الباهظة تحدياً إضافياً أمام هذا القطاع الذي يلعب دوراً مهماً في تعزيز الكفاءة الاقتصادية والربط بين مختلف أنحاء العالم.

ويتطلب معالجة هذه التحديات تطبيق منهجية استراتيجية وتعاون مختلف جهات القطاع، إلى جانب الالتزام بالابتكار والاستدامة.

هل ما زالت السوق الرمادية تمثل عقبة أمام المستثمرين في القطاع؟

لا تزال السوق الرمادية تمثل تحدياً أمام قطاع طيران رجال الأعمال، مما يشكل مخاطر على السلامة والأمن والمنافسة العادلة، إلا أن الجهات التنظيمية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط قامت بإجراءات استباقية لمعالجة هذه التحديات. ويهدف التعاون بين الجهات التنظيمية واتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الارتقاء بمعايير القطاع وضمان الامتثال والحد من التأثير الناجم عن شركات التشغيل غير المرخصة على السوق.

ما هي استعداداتكم لتنظيم معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة في مطار آل مكتوم الدولي؟

بعد النجاح اللافت الذي حققته دورة عام 2022، والتي شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 56% في عدد الزوار مقارنة بالدورة التي سبقتها، نتوقع أن تحقق دورة العام نجاحاً أكبر، حيث أكدت أبرز الشركات العالمية مشاركتها في الفعالية المرتقبة، بما فيها بوينج وداسو للطيران وبومباردييه وإمبراير وإمباير للطيران ودي سي للطيران وفيستا وطيران السعودية الخاص.

وتتواصل التحضيرات للدورة المقبلة، حيث نركز على توفير تجربة استثنائية لجميع الحضور، وتحديث جدول أعمال الفعالية بمفاهيم جديدة. ويعود مؤتمر بيز آف ليسلط الضوء على مواضيع مهمة تشمل تحسين العمليات المستدامة، واستكشاف المبادرات الجديدة، والاستفادة من التوجهات الحديثة في التكنولوجيا، والارتقاء بتجارب العملاء، وتعزيز الفاعلية. كما تضمن فرص التواصل المطورة توفير منصة لتعزيز العلاقات المهمة ودفع الابتكار.

وانطلاقاً من أهمية الإمكانات الاستثنائية لقطاع النقل الجوي المتطور، سيضم معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة جناحاً جديداً مخصصاً للنقل الجوي المتطور لتسليط الضوء على أحدث تقنيات طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية.

ويوفر هذا القطاع الناشئ فرصاً كبيرة للشركات الناشئة في قطاع طيران رجال الأعمال من خلال فعالية فيستا الجديدة المقرر أن يحتضنها المعرض هذا العام. وتتيح هذه المنصة المخصصة للشركات الناشئة العالمية عرض تقنياتها وحلولها الجديدة، بدءاً من العملات المشفرة والاستدامة ووصولاً إلى طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز