وزيرة المالية السويسرية: ديون أمريكا وأوروبا «قنبلة موقوتة»

أعربت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر عن قلقها الكبير بشأن مستويات الديون المتزايدة في الولايات المتحدة وأوروبا، ووصفتها بأنها ((قنبلة موقوتة)) قد تهدد الاستقرار المالي العالمي.

وفي يوليو الماضي، تجاوز الدين الحكومي في الولايات المتحدة 35 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق، ليواصل النمو بوتيرة قوية، حيث بلغ نحو 907 مليارات دولار قبل أربعة عقود فقط، فيما أنفقت الحكومة على مدى الأشهر الـ12 الماضية تريليوني دولار، أو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر مما جمعته من الضرائب، وهذا يعني أنها ستضطر لتعويض ذلك عبر المزيد من الديون والتوسع في سياسة الاقتراض.

وأشارت - في مقابلة مع صحيفة ((بليك)) السويسرية - إلى أن انضباط سويسرا المالي ساعدها على التعامل مع التحديات الاقتصادية الأخيرة مثل جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، في حين أن دولاً مثل الولايات المتحدة وفرنسا تواجه أعباء ديون هائلة تعيق قدرتها على اتخاذ إجراءات فعالة.

ونقلت وكالة ((رويترز)) تأكيد كيلر-سوتر أن هذه الدول أصبحت مثقلة بالديون إلى حد يجعل من الصعب عليها التحرك. وركزت بشكل خاص على الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الانخفاض السريع في أسواق الأسهم بداية أغسطس الجاري كان بمثابة ((إنذار)) واضح يشير إلى تصاعد مخاوف المستثمرين من حدوث ركود.

وحذرت الوزيرة السويسرية من أن هذه المستويات العالية من الديون تشكل خطراً كبيراً على استقرار الأسواق العالمية، كما أن لها تأثيراً سلبياً على بلدها.

وتأتي هذه المخاوف في ظل تفاقم أزمة الديون العالمية، ووفق صندوق النقد، بلغت الديون العالمية مبلغاً تاريخياً قدره 315 تريليون دولار في مايو من العام الحالي، وهو مستوى يعادل تقريباً 3.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق ((سي إن بي سي)) الأمريكية. وقد تفاقمت هذه الديون بسبب الاقتراض غير المسبوق خلال جائحة كورونا.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع الدين الفيدرالي إلى أكثر من 35.2 تريليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 46% خلال 5 سنوات فقط. وقد تجاوزت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 129%، مما يشير لمستوى القلق الكبير بشأن حجم الديون مقارنة بحجم الاقتصاد.

ولا يقل الوضع في أوروبا خطورة، حيث ارتفعت مستويات الديون في دول مثل فرنسا، حيث تجاوزت الديون الوطنية 112.3% من الناتج المحلي الإجمالي على ما قدره صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام. وتكافح العديد من الدول الأوروبية للسيطرة على عجز ميزانياتها، رغم الضغوط المتزايدة لدعم البرامج الاجتماعية والإنفاق الدفاعي.

وشددت كيلر-سوتر على أهمية الانضباط المالي في سويسرا، الذي ساعدها على الحفاظ على الاستقرار حتى في الأوقات الصعبة. وأكدت أن هذا النهج المنضبط ضروري لحماية النظام المالي السويسري من المخاطر التي يسببها الاقتراض المفرط في أجزاء أخرى من العالم. كما ناقشت اقتراح الحكومة الأخير الذي يفرض على بنك ((يو بي إس)) الاحتفاظ برأس مال أكبر بعد استحواذه على ((كريدي سويس)) وبررت هذه الخطوة بأنها ضرورية للحماية من أزمة مصرفية محتملة.

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