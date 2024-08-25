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استقالة الرئيس التنفيذي لبنك الصين

8/25/2024 7:24:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقال رئيس بنك الصين، ليو جين، بعد أكثر من 3 سنوات في المنصب، وفقاً لبيان قدمه البنك لبورصة شنغهاي للأوراق المالية. وأعلن بنك الصين، استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، ليو جين. وذكر البنك المملوك للدولة أن مجلس إدارته وافق على تولي رئيس مجلس الإدارة جي هايجياو منصب الرئيس بالإنابة.

وبنك الصين هو أحد البنوك الأربعة الكبرى المملوكة للدولة، وله فروع خارجية في العديد من الدول.

واستقال ليو، من جميع مناصبه، بما في ذلك منصب المدير التنفيذي، منذ 25 أغسطس لأسباب شخصية، بعد غيابه عن اجتماع مجلس الإدارة، وسيتولى جي هايجياو، رئيس مجلس الإدارة، منصب الرئيس بالإنابة. وشغل ليو، 57 عاماً، مناصب عليا في بنوك صينية كبرى، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك التنمية الصيني. كما شغل منصب رئيس بنك ((تشاينا إيفربرايت)) قبل الانضمام إلى بنك الصين كنائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس في عام 2021.

أما جي هايجياو، الرئيس التنفيذي الجديد، 52 عاماً، فقد انضم للبنك منذ عام 2023، وقبل انضمامه إلى بنك الصين شغل منصب عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة خبي، وتقلد منصب نائب حاكم مقاطعة خبي من سبتمبر 2019 إلى مارس 2023، وقبلها شغل منصب المدير التنفيذي لمجموعة بنك تشاينا إيفربرايت من نوفمبر 2018 إلى سبتمبر 2019، والمدير التنفيذي ورئيس شركة بنك تشاينا إيفربرايت المحدودة من يناير 2019 إلى سبتمبر 2019.

وتأتي هذه الاستقالة في ظل حملة صارمة يقودها الرئيس الصيني شي جين بينغ لتعزيز الرقابة على القطاع المالي الصيني البالغ حجمه 66 تريليون دولار، مع استمرار تحقيقات مكافحة الفساد التي بدأت في أبريل، والتي استهدفت أكبر المقرضين والهيئات التنظيمية في البلاد.

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