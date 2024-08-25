ترقب عالمي لـ«الحلقة الأولى» من مسلسل «خفض الفائدة»

تترقب أغلب البنوك المركزية والمستثمرون حول العالم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ((البنك المركزي الأمريكي)) الذي يعقد في سبتمبر المقبل، حول قيمة الخفض في أسعار الفائدة.

فبعد أن كان رهان المتعاملين بأسواق المال على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر، إلا أنه بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي الأخيرة، يراهن واحد من كل ثلاثة متعاملين تقريباً على خفض الفائدة بنصف نقطة مئوية.

وبينما كانت ((وول ستريت)) تتوقع بالفعل بداية تيسير السياسة النقدية الشهر المقبل، فإن تعليقات باول بأن ((الوقت قد حان)) أكدت صحة هذه الآراء. والآن هناك الكثير من الجوانب الأخرى في خطابه في خلال المؤتمر الاقتصادي السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، بولاية وايومنغ، والتي لا ينبغي إغفالها.

على سبيل المثال، اعترف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتقدم الأخير بشأن محاربة التضخم. ثم هناك حقيقة أنه يرى أن الاقتصاد ينمو ((بوتيرة قوية))، وهو ما يوفر الطمأنينة بعد الذعر الأخير حول النمو.

وأبدى رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي جيروم باول، في خطابه يوم الجمعة، تأييداً صريحاً لتيسير السياسة النقدية، قائلاً إنه ((لا يرغب في استمرار الشح في سوق العمل))، وعبر عن ثقته بـ((اقتراب التضخم من الوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%))، وقال، ((لقد حان الوقت لتعديل السياسة. الاتجاه واضح، وسوف يعتمد موعد ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة والتغيرات التي ستطرأ على التوقعات والموازنة بين المخاطر)).

وتابع جيروم باول: ((لا نريد مزيداً من الشح في أوضاع سوق العمل ولا نرحب به.. سنبذل كل ما في وسعنا لدعم سوق عمل قوية مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار. ومع تخفيف القيود المتعلقة بالسياسات بشكل مناسب، سيكون هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الاقتصاد سوف يعود إلى معدل تضخم يبلغ 2% مع الحفاظ على سوق عمل قوية)).

ومع اقتراب التضخم من هدفه، ظهرت بعض الشقوق في سوق العمل، مما دفع بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى القلق من أن ارتفاع معدلات الفائدة بات يشكل تهديداً على قوة الاقتصاد المستمرة. ومن بين الإشارات التحذيرية، جاء تقرير الوظائف لشهر يوليو مخيباً للآمال مما أثار اضطراب الأسواق المالية.

وفي الاجتماع الأخير أبقى الاحتياطي الأمريكي سعر الفائدة في نطاق 5.25% إلى 5.5%. ويُجري المستثمرون تحليلات حول ما إذا كان تقرير سلبي آخر عن الوظائف قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر بدلاً من 25 نقطة أساس متوقعة. ومن المسائل الرئيسة الأخرى كيفية مضي صناع السياسة النقدية قدماً في وتيرة وحجم تخفيضات الفائدة في الأشهر التالية.

وذكر الخبير الاقتصادي محمد العريان لتلفزيون ((بلومبرج)) الخميس الماضي، أن المتداولين يبالغون في تقدير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بسلسلة قوية من تخفيضات أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وقال العريان: ((السوق تضع في حسبانها الكثير من تخفيضات أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وهذا في رأيي مشكلة. السوق تبالغ في ذلك)).

المركز الأوروبي

من جهة أخرى، يُتوقع أن يتحمس مسؤولو البنك المركزي الأوروبي الذين يميلون لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل من التوقعات التي تشير إلى تقهقر التضخم مرة أخرى نحو هدفهم.ط ورأت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن اجتماع البنك المقبل المخصص لمناقشة أسعار الفائدة ((مفتوح على جميع الاحتمالات))، ما يوحي بإمكانية إقرار خفض آخر، إذ سيحصل المسؤولون على معلومات أكثر أهمية حول التضخم بحلول ذلك الوقت.

وقالت لاغارد في تصريحات سابقة، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 3.75%: ((إن مسألة اجتماع سبتمبر وما سنفعله، مفتوحة على جميع الاحتمالات، وسيتم تحديدها على أساس جميع البيانات التي سنتلقاها)). وأضافت إن المسؤولين يراقبون عن كثب العناصر الثلاثة الحاسمة التي تدعم توقعاتهم حول التضخم، وهي: نمو الأجور، وهوامش أرباح الشركات، والإنتاجية، كما ستكون بحوزتهم ((معلومات أكثر عن ذلك في الأسابيع والأشهر المقبلة)).

وأبقى البنك المركزي الأوروبي، على معدلات الفائدة ثابتة دون تغيير عند 4.25% في يوليو بما يتماشى مع التوقعات، وأكد الحاجة لرؤية المزيد من الإشارات إلى تراجع التضخم نحو النطاق المستهدف قبل خفض تكاليف الاقتراض مجدداً.

وصرح بوريس فويسيتش، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك لديه على الأرجح مساحة لخفض أسعار الفائدة مع اتجاه التضخم نحو نسبة 2% المستهدفة، ولكنه حذر من أن المخاطر ما زالت قائمة، مما يتطلب أن يتقدم مسؤولو البنك بحرص في هذا الشأن.

بنك إنجلترا

وخفض بنك إنجلترا، معدل الفائدة الرئيس بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5 %، وذلك لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاماً من أجل كبح التضخم.

وقال محافظ البنك أندرو بيلي، في تصريحات سابقة، إن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا ستتحرك بحذر في المستقبل، ونحتاج إلى التأكد من بقاء التضخم منخفضاً والحرص على عدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بقدر كبير للغاية.

وكان القرار متماشياً مع توقعات في استطلاع أجرته ((رويترز)) لآراء خبراء اقتصاديين لكن الأسواق المالية لم تشهد سوى فرصة تزيد قليلاً على 60 % لخفض الفائدة.

الصين

وأبقى بنك الشعب الصيني، أسعار فائدة الإقراض المرجعية بدون تغيير الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

وثبتت بكين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.35%، وسعر الفائدة الأساسي على القروض لخمس سنوات عند 3.85%.ط وكانت الصين قد فاجأت الأسواق بخفض أسعار الفائدة الرئيسة قصيرة وطويلة الأجل في يوليو الماضي، وهي أول خطوة من نوعها منذ ما يقرب من عام، مما يشير إلى نية صناع السياسات تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض الإقراض المصرفي في الصين أكثر من المتوقع الشهر الماضي، إذ بلغ أدنى مستوى له فيما يقرب من 15 عاماً بسبب ضعف الطلب على الائتمان والعوامل الموسمية، مما رفع التوقعات بأن البنك المركزي قد يقدم المزيد من خطوات التيسير النقدي.

اليابان

وتوقع محافظ البنك المركزي الياباني رفع أسعار الفائدة إذا ما ظل التضخم والبيانات الاقتصادية يسيران وفق التقديرات.

وصرح محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا بأن البنك سوف يواصل رفع أسعار الفائدة إذا ما ظل التضخم والبيانات الاقتصادية يسيران وفق التوقعات.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن أويدا يوم الجمعة الماضي قوله: ((إذا ما تأكدنا من بقاء الاقتصاد والأسعار وفق التوقعات، لن يتغير موقفنا بشأن الاستمرار في تعديل درجة التيسير المالي)). وأكد كازو أنه لا يعتزم الإسراع في رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى ضرورة مراقبة تأثير اضطراب الأسواق المالية على التضخم في الوقت الحالي.

وتشير تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني إلى وضع قوي نسبياً يقلل من تأثير رفع أسعار الفائدة في اليابان على أزمة الأسواق المالية التي حدثت مطلع أغسطس الجاري، بحسب وكالة ((بلومبرج)) التي أشارت إلى أن تصريحات أويدا تعكس أن اضطرابات الأسواق لن تمنع البنك المركزي الياباني من رفع الفائدة مجدداً في المستقبل.

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