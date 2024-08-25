182 مليون درهم سوق أغذية القطط في الإمارات

أصدرت مجموعة ((ريسيرش آند ماركتس)) أحدث تقاريرها بشأن سوق أغذية القطط في الإمارات خلال الفترة من 2023 إلى 2032، حيث بلغ حجم السوق 49.4 مليون دولار (نحو 182 مليون درهم) في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 92.7 مليون دولار (341 مليون درهم) بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.2% خلال الفترة 2023-2032.

ويغطي التقرير مختلف أنواع المنتجات سواء كانت أغذية جافة، أغذية معلبة، أو وجبات خفيفة، بالإضافة إلى أنواع المكوّنات سواء كانت منتجات حيوانية، أو مشتقات نباتية، أو مشتقات الحبوب، مع إضافة قنوات التوزيع سواء كانت الأسواق الكبرى أو الهايبرماركت، أو المتاجر الإلكترونية، وغيرها.

وارتفعت معدلات تبني الحيوانات الأليفة في الإمارات في السنوات الأخيرة نتيجة لزيادة عدد السكان وتزايد عدد الوافدين. ويميل الإماراتيون إلى اقتناء سلالات قطط غالية ونادرة، وقد أدت زيادة الوعي بشأن إدارة صحة الحيوانات الأليفة إلى زيادة الطلب على أغذية القطط عالية الجودة التي تحتوي على جميع المعادن والكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات الأساسية، وتماشياً مع ذلك، يقدم المصنعون منتجات متميزة لأنواع مختلفة من القطط وفئات عمرية مختلفة.

وعن عوامل نمو سوق أغذية القطط بالإمارات، يعتبر ظهور أنماط الحياة من شخص واحد أحد أهم الاتجاهات الداعمة لسوق أغذية القطط، حيث يدفع الأفراد إلى البحث عن حيوانات أليفة مثل القطط. كما أن ارتفاع الدخل يمكن المستهلكين من تحمل تكاليف المنتجات الفاخرة، حيث يسهل هضم هذه المنتجات ولها قيمة غذائية أعلى مقارنة بالمنتجات الشائعة. وبدأ العديد من المطاعم والمباني السكنية والأماكن العامة الأخرى بالسماح بدخول القطط برفقة أصحابها.

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