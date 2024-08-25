الإمارات ضمن أبرز الوجهات المفضلة لأثرياء بريطانيا وفرنسا الشباب

أظهرت دراسة استقصائية للمليونيرات البريطانيين والفرنسيين أن 44% منهم أكثر ميلاً لمغادرة بلدانهم مما كانوا عليه قبل الانتخابات الأخيرة في كلتا الدولتين. كما كشفت الدراسة أن نسبة تقارب ربع المليونيرات الشباب اختاروا الإمارات كأكثر دولة يهتمون بالهجرة إليها.

وشملت الدراسة التي أجرتها شركة ((أرتون كابيتال)) 256 مقيماً فرنسياً يمتلكون أصولاً صافية لا تقل عن مليون يورو، و262 مقيماً في المملكة المتحدة يمتلكون أصولاً صافية لا تقل عن مليون جنيه إسترليني.

ومن بين هؤلاء، كان لدى 26% من المستجيبين ثروة صافية تزيد على 5 ملايين جنيه إسترليني، أو 5 ملايين يورو. وأجريت الدراسة بعد الانتخابات في فرنسا والمملكة المتحدة، وأبرزت مدى قلق الأثرياء البريطانيين والفرنسيين بشأن ارتفاع الضرائب المحتمل ومستقبل اقتصاد البلدين.

الخيارات المفضلة

وشهدت الإمارات طلباً قوياً بين الجيل القادم من صانعي الثروة، حيث اختار ما يزيد عن 21% من المليونيرات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً الدولة وجهتهم المفضلة. ومع وجود طلب قوي على فرص اقتصادية أفضل، تصدرت أمريكا الشمالية كأكثر وجهة مرغوبة بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في المغادرة؛ ومثلت أمريكا 31% وكندا 32% ضمن أكثر الدول التي تم ذكرها بشكل متكرر.

وفضل المليونيرات الفرنسيون كندا بالنظر إلى العلاقات الثقافية التاريخية بين البلدين، بينما احتفظت الولايات المتحدة بجاذبيتها بسبب حجم الاقتصاد وقطاع التكنولوجيا المزدهر.

وعلق أرماند أرتون، مؤسس الشركة التي أجرت الدراسة، قائلاً: ((تظهر نتائج دراستنا أن هجرة الثروات الأوروبية هي الآن احتمال قوي، فأوروبا عند مفترق طرق، ويجب على دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا فعل المزيد للحفاظ على جاذبيتها للأثرياء في المجتمع)).

وأضاف: إذا فشلت هذه الدول في ذلك، فإن المواطنين الأثرياء سيغادرون بأعداد كبيرة، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال، كما أن دبي تضاهي المراكز المالية الرئيسة مثل نيويورك وسنغافورة وطوكيو ولندن. ومع الأنظمة الضريبية الميسرة واللوائح المواتية وثقافة تمكن المستثمرين من تحقيق أحلامهم، ليس من المستغرب أن تحظى الإمارات بشعبية كبيرة بين الأثرياء.

واتفق ما يصل إلى 90% من المليونيرات الـ518 الذين تم استطلاعهم على أنهم قلقون بشأن الزيادات الضريبية تحت حكوماتهم الجديدة، بينما كان معظمهم قلقاً بشأن ارتفاع الضرائب الشخصية، كان 40% منهم قلقاً بشأن التغييرات التنظيمية المحتملة التي قد تؤثر سلباً على أعمالهم، بينما أجاب 7% فقط بأنهم غير قلقين بشأن مستقبل اقتصاداتهم، ورأى 79% فوائد في الانتقال إلى الخارج، معتقدين أن بإمكانهم الوصول إلى فرص اقتصادية ومعيشية أفضل في الخارج.

جاذبية التأشيرات الذهبية

كانت برامج التأشيرات الذهبية والجوازات من خلال الاستثمار هي الطريق الأكثر شعبية للهجرة بين المليونيرات الذين تم استطلاعهم، حيث قال أكثر من ثلث الذين تم استطلاع رأيهم نحو 34% إنهم ((يميلون للغاية)) لاستخدام هذه البرامج.

وعند مطالبتهم بذكر أسبابهم للنظر في الهجرة، قال 48% إن الفرص الاقتصادية هي الدافع، بينما قال 66% إنهم يفعلون ذلك من أجل نوعية الحياة؛ ومع الاضطرابات الأخيرة في كل من المملكة المتحدة وفرنسا، ذكر 33% أيضاً السلامة والأمن كعامل محفز.

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