أهمية متنامية للاستثمار التكنولوجي في تطوير التجارب المعيشية بالمجمعات السكنية بدبي

أكد أحمد السويدي، المدير العام للمجمّعات السكنية لدى دبي القابضة لإدارة الأصول، أهمية الاستثمار التكنولوجي الاستراتيجي في إحداث تغيير إيجابي ملحوظ والارتقاء بتجربة معيشة المقيمين ضمن المجمعّات السكنية.

وأوضح أنّ دمج التكنولوجيا بالخيارات السكنية المتاحة اليوم سيكون أحد العوامل الأساسية التي ستؤثر على قرارات الأفراد من حيث اختيار مكان إقامتهم في المستقبل. ويمكن لتطبيق الوسائل التكنولوجية الفعّالة ضمن نقاط الاتصال المناسبة أن يوفر فرصاً هائلة للمقيمين وشركات إدارة المجمّعات السكنية، مما يضمن لهم أعلى مستويات الراحة والطمأنينة.

يأتي ذلك فيما لفت تقرير شركة ((فوناج)) حول العلاقة مع العملاء إلى أنّ أقلّ من نصف المستهلكين العالميين (42%) أشاروا إلى أنهم ((راضون جدّاً)) عن طريقة تعامل شركات إدارة المجمّعات السكنية معهم.

سرعة تلبية الطلبات

وأضاف: تُعدّ السرعة في تلبية الطلبات وتوفير الخدمات بسهولة كبرى وكفاءة عالية من المعايير الأساسية التي يتعيّن توفرها لضمان التميّز في خدمة العملاء، حيث يترتّب على الشركات تحديد الخدمات الرقمية التي تستوفي هذه المعايير.

وكنّا قد بادرنا في عام 2018 عندما أطلقنا تطبيق ((DubaiAM Life)) إلى تحويل بعض الخدمات، مثل جدولة أعمال الصيانة وإجراءات الانتقال إلى المنازل ومغادرتها، إلى خدمات رقمية تتيح للمقيمين الحصول على الخدمات التي يحتاجونها بمرونة عالية واستقلالية تامّة.

وبالرغم من أننا ما زلنا نقبل باستلام دفعات الإيجار عبر الشيكات، فإن تمكين المقيمين من إتمام دفعاتهم المستحقة وتجديد إيجاراتهم رقمياً قد أتاح لهم إنجاز مثل هذه المعاملات بشفافية ومرونة مالية عالية، ما ساهم بشكل ملحوظ في الحدّ من التأخير في إتمام دفعات الإيجار المستحقة.

لكنه أشار إلى أن الاندفاع بتهوّر نحو التحوّل الرقمي قد يترافق مع الكثير من المخاطر والتحديات. ونظراً إلى أننا كائنات اجتماعية بطبيعتنا، لا يمكن للتكنولوجيا أن تحلّ مكان التفاعل الإنساني بالكامل في رحلة تجربة المستخدم.

وقد أشار استطلاع أجرته شركة ((بي دابليو سي)) إلى أنّ 74% من المستهلكين خارج الولايات المتحدة الأمريكية يفضّلون التواصل مع موظف خدمة العملاء أكثر من التواصل مع روبوتات الدردشة الآلية أو خدمة الردّ الآلي على المكالمات الهاتفية. فاستبدال الأشخاص بالتكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى خسارة العملاء وإضعاف العلاقة القائمة معهم.

وتزداد مدينة دبي غنىً وتنوّعاً ثقافياً يوماً بعد يومٍ، حيث سجّل مركز دبي للإحصاء انضمام 25,776 مقيماً جديداً في الربع الأول من العام الجاري 2024. وما زالت تشهد دبي المزيد من التنوّع في ظلّ توجّه الأفراد والعائلات من كافة أنحاء العالم للإقامة فيها والاستفادة من فرصها الاقتصادية الغنية وتسهيلاتها المقدّمة للراغبين بالعيش والعمل فيها للحصول على تأشيرة ملائمة.

بيانات

وتُعدّ الحلول الرقمية مصدراً قيّماً لجمع البيانات الخاصّة بالمقيمين، حيث توفر هذه الحلول معلومات لا تقدّر بثمن تسهم بشكل إيجابي في اتخاذ قرارات الأعمال الاستراتيجية الصحيحة واغتنام فرص الاستثمار المتاحة.

وقد بادرنا إلى ربط نقاط اتصال متعدّدة ومنصّات موّردي الجهات الخارجية بلوحة تحكّم متكاملة، تعكس بشكل فوري كافة الأعمال والأنشطة القائمة ضمن محفظتنا الواسعة من العقارات السكنية.

وتسهم القدرة على تسجيل ملاحظات المقيمين وطلبات الصيانة واستخدام الموارد والأنشطة على مستوى كافة المرافق ووسائل الراحة التي نوفرها في تمكيننا من الوقوف على الفجوات الحالية، التي تؤثر بدورها على مستوى الكفاءة وفرص النمو والمبادرات المرتبطة بالاستدامة.

وتملك معظم المجمّعات السكنية القائمة في دبي مجموعات عبر تطبيق ((واتساب))، تتيح للمقيمين تبادل المعلومات المهمّة والتعبير عن مخاوفهم أو قلقهم من مسائل محدّدة والإعلان عن الأنشطة الإضافية وإنشاء مجموعات مصغّرة كلّ بحسب مجال الاهتمام.

ويمكن لمثل هذه المنصّات الرقمية والمنتديات المجتمعية تسهيل التواصل مع العملاء وتمكين شركات إدارة المجمّعات السكنية من متابعة حالة شكاوى المقيمين ومعالجتها بشكل استباقي، فضلاً عن تصميم الفعاليات والأنشطة وتجارب العملاء وفرص الاستثمار على أرض الواقع بالاستناد إلى ملاحظات المقيمين.

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