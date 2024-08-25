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دبي تحتضن أول ظهور إقليمي لـ«مرسيدس G 580» الكهربائية الجديدة

8/25/2024 7:24:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختارت شركة مرسيدس-بنز، حي دبي للتصميم، لعرض سيارة ((G 580)) الكهربائية الجديدة كلياً، في أول ظهور إقليمي.

وحظي الضيوف بفرصة الاطلاع على عرض لتاريخ وحاضر الفئة G، حيث تم استعراض العديد من الطرازات من مختلف الأجيال مع تسليط الضوء على القصة الخاصة بكل طراز، وتبع ذلك عرض فيديو يتضمن شهادات عكست التاريخ الغني للفئة G والقصص الشخصية لمالكي سيارات هذه الفئة، وذلك قبيل كشف النقاب عن نجمة الحفل.

وقام مايكل ستروباند، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بنز للسيارات الشرق الأوسط، بقيادة سيارة ((G 580)) بنفسه إلى داخل قاعة الحفل. وقال: ((لطالما كانت الفئة G رمزاً للتميز والإبداع، ونحن اليوم لا نكشف النقاب عن طرازات جديدة فحسب، بل نعلن عن عصر جديد للفئة G يجمع بين إرثها الخالد والتكنولوجيا الكهربائية)).

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