كييف تتهم بيلاروس بـحشد قوات عند الحدود وتحذّر من تحركات غير ودية

اتّهمت أوكرانيا الأحد جارتها بيلاروس، حليفة روسيا، بـ"حشد" قوات عند الحدود المشتركة للبلدين، وحذر بيان للخارجية الأوكرانية مينسك من "تحركات غير ودية".

يأتي البيان في وقت تواصل كييف هجوما في منطقة كورسك الروسية مع مواصلة روسيا تقدّمها في الشرق الأوكراني.

وكانت بيلاروس سمحت لقوات روسية باستخدام أراضيها منطلقا لغزوها أوكرانيا في عملية أطلقها الكرملين في شباط/فبراير 2022.

وجاء في البيان أن الاستخبارات الأوكرانية رصدت إقدام بيلاروس على "حشد عدد كبير من جنودها... في منطقة غوميل القريبة من الحدود الشمالية لأوكرانيا تحت ستار إجراء تدريبات".

وأضافت الخارجية الأوكرانية "نحذّر سلطات بيلاروس من ارتكاب أخطاء مأسوية بحق بلادها بضغط من موسكو، ونحضّ قواتها المسلّحة على وضع حد لتحركات غير ودية".

واتّهمت أوكرانيا بيلاروس بتعزيز معدّاتها وقواتها عند الحدود، وقالت إنها رصدت وجودا لمقاتلين في مجموعة فاغنر الذين تستضيف بيلاروس عددا منهم منذ انتفاضة لزعيمهم أُحبطت في العام الماضي.

وحذّرت أوكرانيا من أن التدريبات العسكرية في المنطقة الحدودية تشكل تهديدا "للأمن العالمي" نظرا إلى قربها من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، الموقع الذي شهد أسوأ كارثة نووية في العالم.

وشدّد بيان الخارجية الأوكرانية على أن أوكرانيا "لم ولن تتّخذ أي إجراءات غير ودية ضد الشعب البيلاروسي".





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