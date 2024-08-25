Monday, 26 August 2024 01:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كييف تتهم بيلاروس بـحشد قوات عند الحدود وتحذّر من تحركات غير ودية

8/25/2024 7:24:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اتّهمت أوكرانيا الأحد جارتها بيلاروس، حليفة روسيا، بـ"حشد" قوات عند الحدود المشتركة للبلدين، وحذر بيان للخارجية الأوكرانية مينسك من "تحركات غير ودية".

يأتي البيان في وقت تواصل كييف هجوما في منطقة كورسك الروسية مع مواصلة روسيا تقدّمها في الشرق الأوكراني.

وكانت بيلاروس سمحت لقوات روسية باستخدام أراضيها منطلقا لغزوها أوكرانيا في عملية أطلقها الكرملين في شباط/فبراير 2022.

وجاء في البيان أن الاستخبارات الأوكرانية رصدت إقدام بيلاروس على "حشد عدد كبير من جنودها... في منطقة غوميل القريبة من الحدود الشمالية لأوكرانيا تحت ستار إجراء تدريبات".

وأضافت الخارجية الأوكرانية "نحذّر سلطات بيلاروس من ارتكاب أخطاء مأسوية بحق بلادها بضغط من موسكو، ونحضّ قواتها المسلّحة على وضع حد لتحركات غير ودية".

واتّهمت أوكرانيا بيلاروس بتعزيز معدّاتها وقواتها عند الحدود، وقالت إنها رصدت وجودا لمقاتلين في مجموعة فاغنر الذين تستضيف بيلاروس عددا منهم منذ انتفاضة لزعيمهم أُحبطت في العام الماضي.

وحذّرت أوكرانيا من أن التدريبات العسكرية في المنطقة الحدودية تشكل تهديدا "للأمن العالمي" نظرا إلى قربها من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، الموقع الذي شهد أسوأ كارثة نووية في العالم.

وشدّد بيان الخارجية الأوكرانية على أن أوكرانيا "لم ولن تتّخذ أي إجراءات غير ودية ضد الشعب البيلاروسي".


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN25082024000110011019ID1108599108

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث