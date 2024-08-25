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الجامعات الأمريكية تتأهب لاحتجاجات طلابية جديدة مناهضة لحرب غزة

8/25/2024 7:21:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

بدأت‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬استعداداتها‭ ‬لموجة‭ ‬محتملة‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الطلابية‭ ‬المناهضة‭ ‬لحرب‭ ‬غزة‭.‬

وعشية‭ ‬العودة‭ ‬المدرسية‭ ‬والجامعية‭ ‬تعمل‭ ‬الجامعات‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬تشديد‭ ‬القواعد‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاحتجاجات،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬جديدة‭ ‬بشأن‭ ‬حرية‭ ‬التعبير،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تستعد‭ ‬فيه‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التوترات‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭ ‬نتيجة‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬فاينانشيال‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭: ‬إنه‭ ‬‮«‬مع‭ ‬بدء‭ ‬توافد‭ ‬الطلاب‭ ‬إلى‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭ ‬بعد‭ ‬فصل‭ ‬ربيع‭ ‬تميز‭ ‬باحتجاجات‭ ‬عنيفة‭ ‬واشتباكات‭ ‬واعتقالات‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرائدة،‭ ‬يبحث‭ ‬المسؤولون‭ ‬عن‭ ‬طرق‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬المتجددة‭ ‬وتعلم‭ ‬دروس‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬تدقيق‭ ‬مكثف‭ ‬للسياسيين‭ ‬والخريجين‭ ‬والمانحين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬في‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬والذكرى‭ ‬الأولى‭ ‬لهجوم‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭.‬

وقال‭ ‬جون‭ ‬كينج،‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭: ‬‮«‬الوضع‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬القلق،‭ ‬لقد‭ ‬أعددنا‭ ‬تمارين‭ ‬واستكشاف‭ ‬الخطاب‭ ‬المدني‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬المختلفة‭ ‬باحترام‭ ‬وبشكل‭ ‬مناسب‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬تعبيره‭.‬

وفي‭ ‬مذكرة‭ ‬إلى‭ ‬الطلاب‭ ‬والموظفين‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس،‭ ‬سلط‭ ‬سانتا‭ ‬أونو،‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬ميشيغان،‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مسؤوليات‭ ‬الطلاب‭ ‬والتزاماتهم‭ ‬تجاه‭ ‬حرية‭ ‬التعبير،‭ ‬وحذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حق‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الاحتجاج‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬ينتهك‭ ‬حقوق‭ ‬الآخرين،‭ ‬أو‭ ‬يعرض‭ ‬مجتمعنا‭ ‬للخطر،‭ ‬أو‭ ‬يعطل‭ ‬عمليات‭ ‬الجامعة‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭.‬

وقد‭ ‬قررت‭ ‬المؤسسات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جامعة‭ ‬نيويورك،‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬الطلاب‭ ‬الذين‭ ‬حُكم‭ ‬عليهم‭ ‬بانتهاك‭ ‬قواعد‭ ‬السلوك‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬خلال‭ ‬مظاهرات‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭.‬

وكانت‭ ‬الجامعات‭ ‬الأمريكية‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬الربيع‭ ‬الماضي‭ ‬موجة‭ ‬احتجاجات‭ ‬واسعة‭ ‬تواصلت‭ ‬لأسابيع،‭ ‬وقُمِعَت‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬واعتُقل‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬المشاركين‭ ‬فيها‭. ‬

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