الشرطة الألمانية: سوري عمره 26 عاما سلّم نفسه وأقرّ بتنفيذ عملية الطعن في زولينغن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت الشرطة الألمانية أمس، أن شابا سوريا في السادسة والعشرين من العمر سلّم نفسه للسلطات واعترف بتنفيذه عملية الطعن التي وقعت في مدينة زولينغن بغرب البلاد وراح ضحيتها ثلاثة أشخاص، بينما ستتولى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب التحقيق في الهجوم الذي تبناه تنظيم «داعش».
وأدى الهجوم خلال مهرجان محلي الجمعة في المدينة الواقعة بغرب ألمانيا، إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية.
وقالت شرطة دوسلدورف إن شابا سوريا عمره 26 عاما «سلّم نفسه لسلطات التحقيق وأعلن مسؤوليته عن الهجوم».
وكانت قوات أمنية خاصة قد دهمت مركز إيواء لطالبي لجوء في سولينغن واعتقلت شخصا. ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن هويته ودوره في الاعتداء.
ويقع المركز في وسط زولينغن، وهو غير بعيد عن الساحة حيث نفّذ الهجوم.
وأتى ذلك بعدما أعلنت الشرطة السبت اعتقال فتى يبلغ 15 عاما للاشتباه في «عدم الإبلاغ» عن عمل إجرامي.
وقال المدعي العام في دوسلدورف أركوس كاسبرز إن شهودا أفادوا بأن المراهق ناقش الهجوم قبل حدوثه مع رجل قد يكون هو المشتبه به الرئيسي.
وأشارت السلطات الأحد الى أن نيابة مكافحة الإرهاب ستتولى الملف.
وقالت متحدثة باسم النيابة الفدرالية في كارلسروه (جنوب غرب) لوكالة فرانس برس إن النيابة العامة فتحت تحقيقا بتهمة «الانضمام لمنظمة إرهابية».
وقتل في الهجوم خلال مهرجان حضره الآلاف، رجلان يبلغان 56 و67 عاما وامرأة تبلغ 56 عاما، وأصيب ثمانية جروح أربعة منهم بالغة، وفق السلطات التي تؤكد حيازتها شريط فيديو للاعتداء.
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