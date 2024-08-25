الشرطة الألمانية: سوري عمره 26 عاما سلّم نفسه وأقرّ بتنفيذ عملية الطعن في زولينغن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الألمانية‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬شابا‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬سلّم‭ ‬نفسه‭ ‬للسلطات‭ ‬واعترف‭ ‬بتنفيذه‭ ‬عملية‭ ‬الطعن‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬زولينغن‭ ‬بغرب‭ ‬البلاد‭ ‬وراح‭ ‬ضحيتها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص،‭ ‬بينما‭ ‬ستتولى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭.‬

وأدى‭ ‬الهجوم‭ ‬خلال‭ ‬مهرجان‭ ‬محلي‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬بغرب‭ ‬ألمانيا،‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬ثمانية‭.‬

وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬دوسلدورف‭ ‬إن‭ ‬شابا‭ ‬سوريا‭ ‬عمره‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬سلّم‭ ‬نفسه‭ ‬لسلطات‭ ‬التحقيق‭ ‬وأعلن‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬قوات‭ ‬أمنية‭ ‬خاصة‭ ‬قد‭ ‬دهمت‭ ‬مركز‭ ‬إيواء‭ ‬لطالبي‭ ‬لجوء‭ ‬في‭ ‬سولينغن‭ ‬واعتقلت‭ ‬شخصا‭. ‬ولم‭ ‬تقدم‭ ‬الشرطة‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬الاعتداء‭.‬

ويقع‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬زولينغن،‭ ‬وهو‭ ‬غير‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬الساحة‭ ‬حيث‭ ‬نفّذ‭ ‬الهجوم‭.‬

وأتى‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬السبت‭ ‬اعتقال‭ ‬فتى‭ ‬يبلغ‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬الإبلاغ‮»‬‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬إجرامي‭.‬

وقال‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬دوسلدورف‭ ‬أركوس‭ ‬كاسبرز‭ ‬إن‭ ‬شهودا‭ ‬أفادوا‭ ‬بأن‭ ‬المراهق‭ ‬ناقش‭ ‬الهجوم‭ ‬قبل‭ ‬حدوثه‭ ‬مع‭ ‬رجل‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬هو‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬الرئيسي‭.‬

وأشارت‭ ‬السلطات‭ ‬الأحد‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬نيابة‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬ستتولى‭ ‬الملف‭.‬

وقالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬النيابة‭ ‬الفدرالية‭ ‬في‭ ‬كارلسروه‭ (‬جنوب‭ ‬غرب‭) ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬فتحت‭ ‬تحقيقا‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬الانضمام‭ ‬لمنظمة‭ ‬إرهابية‮»‬‭.‬

وقتل‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬خلال‭ ‬مهرجان‭ ‬حضره‭ ‬الآلاف،‭ ‬رجلان‭ ‬يبلغان‭ ‬56‭ ‬و67‭ ‬عاما‭ ‬وامرأة‭ ‬تبلغ‭ ‬56‭ ‬عاما،‭ ‬وأصيب‭ ‬ثمانية‭ ‬جروح‭ ‬أربعة‭ ‬منهم‭ ‬بالغة،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬حيازتها‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬للاعتداء‭.‬