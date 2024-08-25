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عقوبة ((سيلفي))

8/25/2024 7:20:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

يواجه‭ ‬لاعبو‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الفائزون‭ ‬بالميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬عقوبات‭ ‬تأديبية‭ ‬بسبب‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬‮«‬السيلفي‮»‬‭ ‬والابتسام‭ ‬مع‭ ‬المنافسين‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬تلغراف‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬كيم‭ ‬كوم‭ ‬يونغ‭ ‬يخضع‭ ‬للتدقيق‭ ‬بسبب‭ ‬ابتسامته‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوار‭ ‬رياضيين‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭.‬

وقد‭ ‬يواجه‭ ‬لاعب‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة،‭ ‬ري‭ ‬جونغ‭ ‬سيك،‭ ‬عواقب‭ ‬لابتسامته‭ ‬مع‭ ‬الفائزين‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬والفائزين‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بعد‭ ‬النزول‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭.‬

ووسط‭ ‬حالة‭ ‬العداء‭ ‬والاختلاف‭ ‬بين‭ ‬الكوريتين،‭ ‬انتشرت‭ ‬صورة‭ ‬لاعبي‭ ‬البلدين‭ ‬المتحاربين‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بسبب‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬وتقاليد‭ ‬الأولمبياد‭ ‬بالتقاط‭ ‬صورة‭ ‬تذكارية‭ ‬للفائزين‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬وصول‭ ‬الفريق‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬إلى‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬بعد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬يخضع‭ ‬لعملية‭ ‬‮«‬تطهير‮»‬،‭ ‬مدة‭ ‬شهر،‭ ‬من‭ ‬‮«‬التعرض‭ ‬للتلوث‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬ديلي‭ ‬إن‭ ‬كيه‭.‬

وهذا‭ ‬‮«‬التطهير‮»‬‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬تقييم‭ ‬أيديولوجي‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬تستهدف‭ ‬تطهير‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تأثير‭ ‬متبقّ‭ ‬للثقافة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬الاشتراكية‮»‬‭.‬

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