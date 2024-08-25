تن هاغ: غير مقبول استقبال أهداف في الوقت القاتل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬أن‭ ‬لاعبيه‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬طريقة‭ ‬إدارتهم‭ ‬للمباريات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬مانشستر‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬برايتون‭ ‬1‭/‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭.‬

وخطف‭ ‬برايتون‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬القاتل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع،‭ ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬السادسة‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬التي‭ ‬يخسر‭ ‬فيها‭ ‬مانشستر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بهدف‭ ‬يسجل‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭. ‬وتحدث‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬حفاظ‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬حتى‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬إمكانات‭ ‬جيدة،‭ ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نحافظ‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬حتى‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية،‭ ‬لأننا‭ ‬نستقبل‭ ‬أهدافا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الدرع‭ ‬الخيرية‭ ‬ضد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لمانشستر‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬اليوم‭ (‬أمس‭) ‬أيضا‭ ‬استقبلنا‭ ‬هدفا‭ ‬حاسما‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع،‭ ‬لذا،‭ ‬كما‭ ‬قلت،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نحافظ‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‮»‬‭. ‬وأشار‭: ‬‮«‬المباريات‭ ‬تنتهي‭ ‬عندما‭ ‬يطلق‭ ‬الحكم‭ ‬صافرته‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬فعلينا‭ ‬أن‭ ‬نحسن‭ ‬من‭ ‬طريقة‭ ‬إدارتنا‭ ‬للمباريات‮»‬‭.‬