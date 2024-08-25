Monday, 26 August 2024 01:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تن هاغ: غير مقبول استقبال أهداف في الوقت القاتل

8/25/2024 7:20:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬أن‭ ‬لاعبيه‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬طريقة‭ ‬إدارتهم‭ ‬للمباريات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬مانشستر‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬برايتون‭ ‬1‭/‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭.‬

وخطف‭ ‬برايتون‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬القاتل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع،‭ ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬السادسة‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬التي‭ ‬يخسر‭ ‬فيها‭ ‬مانشستر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بهدف‭ ‬يسجل‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭. ‬وتحدث‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬حفاظ‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬حتى‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬إمكانات‭ ‬جيدة،‭ ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نحافظ‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬حتى‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية،‭ ‬لأننا‭ ‬نستقبل‭ ‬أهدافا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الدرع‭ ‬الخيرية‭ ‬ضد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لمانشستر‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬اليوم‭ (‬أمس‭) ‬أيضا‭ ‬استقبلنا‭ ‬هدفا‭ ‬حاسما‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع،‭ ‬لذا،‭ ‬كما‭ ‬قلت،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نحافظ‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‮»‬‭. ‬وأشار‭: ‬‮«‬المباريات‭ ‬تنتهي‭ ‬عندما‭ ‬يطلق‭ ‬الحكم‭ ‬صافرته‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬فعلينا‭ ‬أن‭ ‬نحسن‭ ‬من‭ ‬طريقة‭ ‬إدارتنا‭ ‬للمباريات‮»‬‭.‬

MENAFN25082024000055011008ID1108599086

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث