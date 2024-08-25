ديوكوفيتش عينه على اللقب 100

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يبدأ‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬مشوار‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬‮«‬فلاشينج‭ ‬ميدوز‮»‬‭ ‬بمعنويات‭ ‬في‭ ‬عنان‭ ‬السماء‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬حلمه‭ ‬بالفوز‭ ‬بذهبية‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

وقال‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للأولمبياد‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬وسعيد‭ ‬للغاية،‭ ‬إنه‭ ‬أفضل‭ ‬إنجاز‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬مع‭ ‬التنس‮»‬‭.‬

وبات‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬خامس‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬سواء‭ ‬رجل‭ ‬أو‭ ‬امرأة‮

‬يفوز‭ ‬بجميع‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الأولمبية،‭ ‬لينضم‭ ‬إلى‭ ‬الألمانية‭ ‬شتيفي‭ ‬جراف‭ ‬والأمريكي‭ ‬أندريه‭ ‬أجاسي‭ ‬والإسباني‭ ‬رافاييل‭ ‬نادال‭ ‬والأمريكية‭ ‬سيرينا‭ ‬ويليامز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القائمة‭ ‬التاريخية‭.‬

وبعد‭ ‬ذهبية‭ ‬الأولمبياد‭ ‬شبهت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬المخضرم‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بـ‭ ‬24‭ ‬لقبا‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ (‬جراند‭ ‬سلام‭) ‬بقائد‭ ‬منتخب‭ ‬الأرجنتين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بعد‭ ‬تتويجه‭ ‬بلقبي‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭ ‬2021‭ ‬و2024‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭.‬

كما‭ ‬منحت‭ ‬ذهبية‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬اللاعب‭ ‬الصربي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬37‭ ‬عاما‭ ‬أول‭ ‬ألقابه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬2024‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬36‭ ‬مباراة،‭ ‬فاز‭ ‬29‭ ‬مرة‭ ‬مقابل‭ ‬7‭ ‬هزائم،‭ ‬أبرزها‭ ‬بالطبع‭ ‬خسارة‭ ‬نهائي‭ ‬ويمبلدون‭ ‬أمام‭ ‬الإسباني‭ ‬ألكاراز،‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬رولان‭ ‬جاروس‭ ‬أمام‭ ‬النرويجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود،‭ ‬وقبلهما‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬قبل‭ ‬نهائي‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬أمام‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬الذي‭ ‬انتزع‭ ‬من‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭.‬