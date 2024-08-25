ديوكوفيتش عينه على اللقب 100

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
نيويورك - (د ب أ): يبدأ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش مشوار الدفاع عن لقبه في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز» بمعنويات في عنان السماء بعدما حقق حلمه بالفوز بذهبية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في أوائل الشهر الجاري.
وقال ديوكوفيتش عقب الفوز على الإسباني كارلوس ألكاراز في المباراة النهائية للأولمبياد «أنا فخور وسعيد للغاية، إنه أفضل إنجاز في مسيرتي مع التنس».
وبات النجم الصربي خامس لاعب في التاريخ سواء رجل أو امرأة
يفوز بجميع البطولات الأربع الكبرى والميدالية الذهبية الأولمبية، لينضم إلى الألمانية شتيفي جراف والأمريكي أندريه أجاسي والإسباني رافاييل نادال والأمريكية سيرينا ويليامز في هذه القائمة التاريخية.
وبعد ذهبية الأولمبياد شبهت وسائل الإعلام النجم الصربي المخضرم الذي فاز بـ 24 لقبا في البطولات الكبرى (جراند سلام) بقائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم ليونيل ميسي الذي فاز بكل شيء في مسيرته بعد تتويجه بلقبي كوبا أمريكا 2021 و2024 وكأس العالم 2022.
كما منحت ذهبية أولمبياد باريس اللاعب الصربي البالغ من العمر 37 عاما أول ألقابه في العام الجاري 2024 حيث لعب 36 مباراة، فاز 29 مرة مقابل 7 هزائم، أبرزها بالطبع خسارة نهائي ويمبلدون أمام الإسباني ألكاراز، والخروج من دور الثمانية في رولان جاروس أمام النرويجي كاسبر رود، وقبلهما الخسارة في قبل نهائي أستراليا المفتوحة أمام الإيطالي يانيك سينر الذي انتزع من ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي.
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