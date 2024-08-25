نوسكوفا تحقق أول ألقابها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): منحت ليندا نوسكوفا نفسها دفعة معنوية هائلة قبل انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة بعد فوزها بأول لقب لها في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات بفوزها 7-6 و6-4 على لولو سون في نهائي بطولة مونتيري المفتوحة أمس الأحد.
وثأرت التشيكية نوسكوفا، المصنفة 35 التي فازت على الأمريكية إيما نافارو المصنفة الثانية بالبطولة في قبل النهائي من خسارتها أمام سون في الدور الأول ببطولة سينسيناتي قبل أسبوعين.
وتلعب نوسكوفا أمام المصنفة 31 يوليا بوتنتسيفا في الدور الأول بأمريكا المفتوحة غدا الثلاثاء.
وبدأت نوسكوفا المباراة بقوة بكسر إرسال سون في الشوط الأول، لكن اللاعبة النيوزيلندية ردت بكسر إرسال ليستمر القتال بينهما حتى شوط كسر التعادل.
وأنقذت نوسكوفا (19 عاما) نقطتين لحسم المجموعة لصالح سون، قبل أن تظفر بها بعد أكثر من ساعة.
واستغلت التشيكية الأخطاء السهلة التي ارتكبتها سون لتكسر إرسالها مرة أخرى وتحافظ على أفضليتها لتضمن الفوز بالمباراة بعد ساعة و58 دقيقة.
وقالت نوسكوفا: «لم أكن في أفضل حالاتي المزاجية وأنا قادمة للمشاركة في هذه البطولة، لكن ذلك تغير كثيرا. كانت بطولة رائعة بالنسبة إلي».
وأضافت: «الظروف والفرص التي أتيحت لي هنا كانت مذهلة لي ولمسيرتي، وأنا سعيدة حقا بفوزي هنا وربما أعود العام المقبل».
ورغم الهزيمة، فإن سون (23 عاما)، التي لفتت انتباه عالم التنس بعد بلوغها دور الثمانية في ويمبلدون، ستتقدم للمرة الأولى إلى قائمة أفضل 50 لاعبة بتصنيف لاعبات التنس.
وتلعب سون في الدور الأول من بطولة أمريكا المفتوحة أمام الإيطالية لوتشيا برونزيتي.
وقالت سون: «شكرا لفريقي، لقد كان أسبوعا رائعا بالنسبة إلينا. إنه أسبوع جيد للغاية رغم خسارتي».
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