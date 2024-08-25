نوسكوفا تحقق أول ألقابها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬منحت‭ ‬ليندا‭ ‬نوسكوفا‭ ‬نفسها‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬هائلة‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬بأول‭ ‬لقب‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬اتحاد‭ ‬لاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات‭ ‬بفوزها‭ ‬7‭-‬6‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬على‭ ‬لولو‭ ‬سون‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬مونتيري‭ ‬المفتوحة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وثأرت‭ ‬التشيكية‭ ‬نوسكوفا،‭ ‬المصنفة‭ ‬35‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬على‭ ‬الأمريكية‭ ‬إيما‭ ‬نافارو‭ ‬المصنفة‭ ‬الثانية‭ ‬بالبطولة‭ ‬في‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬خسارتها‭ ‬أمام‭ ‬سون‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬ببطولة‭ ‬سينسيناتي‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭.‬

وتلعب‭ ‬نوسكوفا‭ ‬أمام‭ ‬المصنفة‭ ‬31‭ ‬يوليا‭ ‬بوتنتسيفا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬بأمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وبدأت‭ ‬نوسكوفا‭ ‬المباراة‭ ‬بقوة‭ ‬بكسر‭ ‬إرسال‭ ‬سون‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬لكن‭ ‬اللاعبة‭ ‬النيوزيلندية‭ ‬ردت‭ ‬بكسر‭ ‬إرسال‭ ‬ليستمر‭ ‬القتال‭ ‬بينهما‭ ‬حتى‭ ‬شوط‭ ‬كسر‭ ‬التعادل‭.‬

وأنقذت‭ ‬نوسكوفا‭ (‬19‭ ‬عاما‭) ‬نقطتين‭ ‬لحسم‭ ‬المجموعة‭ ‬لصالح‭ ‬سون،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تظفر‭ ‬بها‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ساعة‭.‬

واستغلت‭ ‬التشيكية‭ ‬الأخطاء‭ ‬السهلة‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬سون‭ ‬لتكسر‭ ‬إرسالها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬وتحافظ‭ ‬على‭ ‬أفضليتها‭ ‬لتضمن‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباراة‭ ‬بعد‭ ‬ساعة‭ ‬و58‭ ‬دقيقة‭.‬

وقالت‭ ‬نوسكوفا‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أكن‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاتي‭ ‬المزاجية‭ ‬وأنا‭ ‬قادمة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬تغير‭ ‬كثيرا‭. ‬كانت‭ ‬بطولة‭ ‬رائعة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬الظروف‭ ‬والفرص‭ ‬التي‭ ‬أتيحت‭ ‬لي‭ ‬هنا‭ ‬كانت‭ ‬مذهلة‭ ‬لي‭ ‬ولمسيرتي،‭ ‬وأنا‭ ‬سعيدة‭ ‬حقا‭ ‬بفوزي‭ ‬هنا‭ ‬وربما‭ ‬أعود‭ ‬العام‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬الهزيمة،‭ ‬فإن‭ ‬سون‭ (‬23‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬لفتت‭ ‬انتباه‭ ‬عالم‭ ‬التنس‭ ‬بعد‭ ‬بلوغها‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬ويمبلدون،‭ ‬ستتقدم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬50‭ ‬لاعبة‭ ‬بتصنيف‭ ‬لاعبات‭ ‬التنس‭.‬

وتلعب‭ ‬سون‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬أمام‭ ‬الإيطالية‭ ‬لوتشيا‭ ‬برونزيتي‭.‬

وقالت‭ ‬سون‭: ‬‮«‬شكرا‭ ‬لفريقي،‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬أسبوعا‭ ‬رائعا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭. ‬إنه‭ ‬أسبوع‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭ ‬رغم‭ ‬خسارتي‮»‬‭.‬