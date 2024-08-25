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ريال مدريد يقتنص فوزه الأول بثلاثية أمام بلد الوليد

8/25/2024 7:20:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬اقتنص‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬بلد‭ ‬الوليد‭ ‬3‭-‬0‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭.‬

ورغم‭ ‬استحواذه‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬بنسبة‭ ‬69‭.‬8‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬بطل‭ ‬إسبانيا‭ ‬عانى‭ ‬لتهديد‭ ‬مرمى‭ ‬الضيوف‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال،‭ ‬فاكتفى‭ ‬بأربع‭ ‬تسديدات‭ ‬فقط‭ ‬منها‭ ‬واحدة‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬المرمى‭. ‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬مبابي‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنبايو،‭ ‬كان‭ ‬الفرنسي‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬حاول‭ ‬اختبار‭ ‬مرمى‭ ‬بلد‭ ‬الوليد‭ ‬لكن‭ ‬تسديدته‭ ‬‮«‬عالطاير‮»‬‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬الأستوني‭ ‬كارل‭ ‬هاين‭ (‬9‭). ‬تسديدة‭ ‬مبابي‭ ‬كانت‭ ‬الوحيدة‭ ‬لريال‭ ‬على‭ ‬المرمى‭ ‬طوال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭.‬

لكنّ‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬تنفس‭ ‬الصعداء‭ ‬مبكرا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬افتتح‭ ‬فالفيردي‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرّة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬23‭ ‬مترا،‭ ‬فسددها‭ ‬قوية‭ ‬ومنخفضة‭ ‬داخل‭ ‬مرمى‭ ‬بلد‭ ‬الوليد‭ (‬50‭).‬

استمرت‭ ‬معاناة‭ ‬ريال‭ ‬الهجومية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مراوحة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬وأضاع‭ ‬مبابي‭ ‬فرصة‭ ‬جديدة‭ ‬لهزّ‭ ‬شباك‭ ‬الضيوف‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬فينيسيوس‭ ‬لكنّ‭ ‬كرة‭ ‬الفرنسي‭ ‬جاءت‭ ‬بين‭ ‬يدي‭ ‬هاين‭ (‬79‭).‬

وكاد‭ ‬ريال‭ ‬يدفع‭ ‬الثمن‭ ‬غاليا‭ ‬إثر‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬تقدم‭ ‬فيها‭ ‬السنغالي‭ ‬مامادو‭ ‬سيلا‭ ‬لكن‭ ‬تسديدته‭ ‬وسط‭ ‬مضايقة‭ ‬من‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدر‭ ‬ميليتاو‭ ‬مرّت‭ ‬بجانب‭ ‬المرمى‭ (‬80‭). ‬

وواصل‭ ‬مبابي‭ ‬إهدار‭ ‬الفرص‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬بسرعة‭ ‬أمام‭ ‬المدافعين‭ ‬لكنّ‭ ‬تسديدته‭ ‬جاءت‭ ‬بعيدة‭ (‬87‭). ‬

وبعد‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬دخوله،‭ ‬تمكن‭ ‬أندريك‭ (‬18‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬إظهار‭ ‬حجم‭ ‬موهبته‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استلم‭ ‬الكرة‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬المنطقة‭ ‬ثم‭ ‬انطلق‭ ‬بها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يطلق‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬حارس‭ ‬بلد‭ ‬الوليد‭ (‬90+6‭).‬

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