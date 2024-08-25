Monday, 26 August 2024 01:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ليفربول يعبر برنتفورد وتشلسي يسحق ولفرهامبتون

8/25/2024 7:20:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬حقق‭ ‬ليفربول‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬الجديد‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬برنتفورد‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬سجل‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬الكولومبي‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ (‬13‭) ‬والمصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ (‬70‭).‬

لم‭ ‬يعان‭ ‬ليفربول‭ ‬للخروج‭ ‬منتصرا‭ ‬محققا‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة،‭ ‬فسيطر‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬طولا‭ ‬وعرضا،‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬افتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المُنفرد‭ ‬دياس‭ ‬الذي‭ ‬وضعه‭ ‬زميله‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديوغو‭ ‬جوتا‭ ‬بتمريرة‭ ‬متقنة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المرمى‭ (‬13‭).‬

وعاد‭ ‬الهولندي‭ ‬ليتفوّق‭ ‬على‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬في‭ ‬مواجهتهما‭ ‬الثانية،‭ ‬بعدما‭ ‬تصدى‭ ‬لرأسيته‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬48،‭ ‬مبقيا‭ ‬على‭ ‬آمال‭ ‬فريقه‭ ‬بالعودة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

وسنحت‭ ‬لليفربول‭ ‬فرصتين‭ ‬لحسم‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬60‭ ‬و65‭ ‬عبر‭ ‬جوتا‭ ‬ودياس‭ ‬تواليا‭ ‬دون‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬صلاح‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬70‭ ‬بعدما‭ ‬انفرد‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬وتفوّق‭ ‬على‭ ‬فليكن،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تمريرة‭ ‬دياس‭ ‬المتقنة‭. ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬وصل‭ ‬ليفربول‭ ‬إلى‭ ‬نقطته‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬وبرايتون‭ ‬وأرسنال‭ ‬بالرصيد‭ ‬عينه‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬قاد‭ ‬المهاجم‭ ‬نوني‭ ‬مادويكي‭ ‬فريقه‭ ‬تشلسي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثية‭ ‬قاد‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬6‭-‬2‭.‬

سجل‭ ‬لتشلسي‭ ‬الدولي‭ ‬السنغالي‭ ‬نيكولاس‭ ‬جاكسون‭ (‬2‭) ‬وكول‭ ‬بالمر‭ (‬45‭) ‬ونوني‭ ‬مادويكي‭ (‬49‭ ‬و58‭ ‬و63‭)‬،‭ ‬والوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الدولي‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس‭ (‬80‭)‬،‭ ‬ولولفرهامبتون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البرازيلي‭ ‬ماتيوس‭ ‬كونيا‭ (‬27‭) ‬والنروجي‭ ‬يورغن‭ ‬ستراند‭ ‬لارسن‭ (‬45+6‭).‬

شهد‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬إثارة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وبدأ‭ ‬بهدف‭ ‬مبكر‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬مهاجم‭ ‬تشلسي‭ ‬جاكسون‭ ‬بضربة‭ ‬رأسية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬وضعها‭ ‬إلى‭ ‬يسار‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬سا‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭.‬

بعد‭ ‬الهدف،‭ ‬تبادل‭ ‬الفريقان‭ ‬الهجمات‭ ‬وكان‭ ‬المرميان‭ ‬عرضة‭ ‬لخطورة‭ ‬كبيرة،‭ ‬فجانبت‭ ‬رأسية‭ ‬الكولومبي‭ ‬يرسون‭ ‬موسكيرا‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر‭ ‬لحارس‭ ‬مرمى‭ ‬الضيوف‭ ‬الإسباني‭ ‬روبرت‭ ‬سانشيس‭ (‬10‭).‬

بعدها‭ ‬بست‭ ‬دقائق‭ ‬أحرز‭ ‬كونيا‭ ‬هدفا‭ ‬ألغاه‭ ‬الحكم‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُكافأ‭ ‬البرازيلي‭ ‬على‭ ‬نشاطه،‭ ‬ناجحا‭ ‬بمعادلة‭ ‬الأرقام‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬27،‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬إلى‭ ‬يسار‭ ‬سانشيس،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تمريرة‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬ريان‭ ‬آيت‭-‬نوري‭ ‬بعد‭ ‬مجهود‭ ‬فردي‭.‬

وكاد‭ ‬كونيا‭ ‬يمنح‭ ‬فريقه‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬النتيجة،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬تسديدته‭ ‬ردتها‭ ‬العارضة‭ (‬42‭).‬

وعلى‭ ‬عكس‭ ‬المجريات،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬اندفاع‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬الهجومي،‭ ‬سجل‭ ‬بالمر‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لتشلسي‭ ‬بعدما‭ ‬انفرد‭ ‬ورفع‭ ‬الكرة‭ ‬فوق‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬المضيف‭ ‬جوزيه‭ ‬سا،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬لجاكسون‭.‬

في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع،‭ ‬سجل‭ ‬لارسن‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة،‭ ‬بعدما‭ ‬تابع‭ ‬رأسية‭ ‬البرتغالي‭ ‬توتي،‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬نفذها‭ ‬آيت‭-‬نوري،‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬2‭-‬2‭.‬

في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬انهار‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬وتلقوا‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬سريعة‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬ساعة،‭ ‬حملت‭ ‬توقيع‭ ‬نجم‭ ‬المباراة‭ ‬مادويكي،‭ ‬كان‭ ‬أولها‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬49‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬بالمر،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬58‭ ‬و63‭ ‬بالطريقة‭ ‬عينها‭ ‬تماما‭ ‬وبتمريرتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬من‭ ‬بالمر‭ ‬أيضا‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬80،‭ ‬أحرز‭ ‬البديل‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس‭ ‬الهدف‭ ‬السادس،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تمريرة‭ ‬مواطنه‭ ‬بيدرو‭ ‬نيتو‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى،‭ ‬تعادل‭ ‬بورنموث‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬1‭-‬1‭. ‬افتتح‭ ‬ماركوس‭ ‬ترافيرنيير‭ (‬37‭) ‬التسجيل‭ ‬لبورنموث‭ ‬وعادل‭ ‬الجناح‭ ‬الدولي‭ ‬أنتوني‭ ‬غوردون‭ (‬76‭) ‬النتيجة‭ ‬لنيوكاسل‭.‬

MENAFN25082024000055011008ID1108599082

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث