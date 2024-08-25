ليفربول يعبر برنتفورد وتشلسي يسحق ولفرهامبتون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬حقق‭ ‬ليفربول‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬الجديد‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬برنتفورد‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬سجل‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬الكولومبي‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ (‬13‭) ‬والمصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ (‬70‭).‬

لم‭ ‬يعان‭ ‬ليفربول‭ ‬للخروج‭ ‬منتصرا‭ ‬محققا‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة،‭ ‬فسيطر‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬طولا‭ ‬وعرضا،‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬افتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المُنفرد‭ ‬دياس‭ ‬الذي‭ ‬وضعه‭ ‬زميله‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديوغو‭ ‬جوتا‭ ‬بتمريرة‭ ‬متقنة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المرمى‭ (‬13‭).‬

وعاد‭ ‬الهولندي‭ ‬ليتفوّق‭ ‬على‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬في‭ ‬مواجهتهما‭ ‬الثانية،‭ ‬بعدما‭ ‬تصدى‭ ‬لرأسيته‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬48،‭ ‬مبقيا‭ ‬على‭ ‬آمال‭ ‬فريقه‭ ‬بالعودة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

وسنحت‭ ‬لليفربول‭ ‬فرصتين‭ ‬لحسم‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬60‭ ‬و65‭ ‬عبر‭ ‬جوتا‭ ‬ودياس‭ ‬تواليا‭ ‬دون‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬صلاح‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬70‭ ‬بعدما‭ ‬انفرد‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬وتفوّق‭ ‬على‭ ‬فليكن،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تمريرة‭ ‬دياس‭ ‬المتقنة‭. ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬وصل‭ ‬ليفربول‭ ‬إلى‭ ‬نقطته‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬وبرايتون‭ ‬وأرسنال‭ ‬بالرصيد‭ ‬عينه‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬قاد‭ ‬المهاجم‭ ‬نوني‭ ‬مادويكي‭ ‬فريقه‭ ‬تشلسي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثية‭ ‬قاد‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬6‭-‬2‭.‬

سجل‭ ‬لتشلسي‭ ‬الدولي‭ ‬السنغالي‭ ‬نيكولاس‭ ‬جاكسون‭ (‬2‭) ‬وكول‭ ‬بالمر‭ (‬45‭) ‬ونوني‭ ‬مادويكي‭ (‬49‭ ‬و58‭ ‬و63‭)‬،‭ ‬والوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الدولي‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس‭ (‬80‭)‬،‭ ‬ولولفرهامبتون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البرازيلي‭ ‬ماتيوس‭ ‬كونيا‭ (‬27‭) ‬والنروجي‭ ‬يورغن‭ ‬ستراند‭ ‬لارسن‭ (‬45+6‭).‬

شهد‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬إثارة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وبدأ‭ ‬بهدف‭ ‬مبكر‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬مهاجم‭ ‬تشلسي‭ ‬جاكسون‭ ‬بضربة‭ ‬رأسية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬وضعها‭ ‬إلى‭ ‬يسار‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬سا‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭.‬

بعد‭ ‬الهدف،‭ ‬تبادل‭ ‬الفريقان‭ ‬الهجمات‭ ‬وكان‭ ‬المرميان‭ ‬عرضة‭ ‬لخطورة‭ ‬كبيرة،‭ ‬فجانبت‭ ‬رأسية‭ ‬الكولومبي‭ ‬يرسون‭ ‬موسكيرا‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر‭ ‬لحارس‭ ‬مرمى‭ ‬الضيوف‭ ‬الإسباني‭ ‬روبرت‭ ‬سانشيس‭ (‬10‭).‬

بعدها‭ ‬بست‭ ‬دقائق‭ ‬أحرز‭ ‬كونيا‭ ‬هدفا‭ ‬ألغاه‭ ‬الحكم‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُكافأ‭ ‬البرازيلي‭ ‬على‭ ‬نشاطه،‭ ‬ناجحا‭ ‬بمعادلة‭ ‬الأرقام‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬27،‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬إلى‭ ‬يسار‭ ‬سانشيس،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تمريرة‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬ريان‭ ‬آيت‭-‬نوري‭ ‬بعد‭ ‬مجهود‭ ‬فردي‭.‬

وكاد‭ ‬كونيا‭ ‬يمنح‭ ‬فريقه‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬النتيجة،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬تسديدته‭ ‬ردتها‭ ‬العارضة‭ (‬42‭).‬

وعلى‭ ‬عكس‭ ‬المجريات،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬اندفاع‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬الهجومي،‭ ‬سجل‭ ‬بالمر‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لتشلسي‭ ‬بعدما‭ ‬انفرد‭ ‬ورفع‭ ‬الكرة‭ ‬فوق‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬المضيف‭ ‬جوزيه‭ ‬سا،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬لجاكسون‭.‬

في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع،‭ ‬سجل‭ ‬لارسن‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة،‭ ‬بعدما‭ ‬تابع‭ ‬رأسية‭ ‬البرتغالي‭ ‬توتي،‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬نفذها‭ ‬آيت‭-‬نوري،‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬2‭-‬2‭.‬

في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬انهار‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬وتلقوا‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬سريعة‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬ساعة،‭ ‬حملت‭ ‬توقيع‭ ‬نجم‭ ‬المباراة‭ ‬مادويكي،‭ ‬كان‭ ‬أولها‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬49‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬بالمر،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬58‭ ‬و63‭ ‬بالطريقة‭ ‬عينها‭ ‬تماما‭ ‬وبتمريرتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬من‭ ‬بالمر‭ ‬أيضا‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬80،‭ ‬أحرز‭ ‬البديل‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس‭ ‬الهدف‭ ‬السادس،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تمريرة‭ ‬مواطنه‭ ‬بيدرو‭ ‬نيتو‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى،‭ ‬تعادل‭ ‬بورنموث‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬1‭-‬1‭. ‬افتتح‭ ‬ماركوس‭ ‬ترافيرنيير‭ (‬37‭) ‬التسجيل‭ ‬لبورنموث‭ ‬وعادل‭ ‬الجناح‭ ‬الدولي‭ ‬أنتوني‭ ‬غوردون‭ (‬76‭) ‬النتيجة‭ ‬لنيوكاسل‭.‬