فيما تقام منافسات كرة القدم للفتياتانطلاق منافسات كرة السلة 3 × 3 بدورة ألعاب خالد بن حمد لجيل الذهب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق مساء اليوم (الاثنين) منافسات لعبة كرة السلة 3×3 ضمن دورة ألعاب خالد بن حمد لجيل الذهب 2024، التي بدأت فعالياتها الأسبوع الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري بمشاركة 16 اتحاداً
رياضياً وأكثر من 1000 لاعب لمختلف الفئات العمرية.
وتبدأ أولى منافسات اليوم السابع في الدورة بلعبة كرة السلة 3×3 في تمام الساعة الثالثة مساء على صالة عيسى بن راشد D ، بمشاركة 24 لاعباً من لاعبي المنتخب الوطني نتاج مبادرة دوري خالد بن حمد لجيل للذهب، الذي فاز مؤخراً بقلب بطولة الخليج تحت 15 سنة والتي أقيمت في دولة قطر.
كما تنطلق مساء اليوم منافسات لعبة كرة القدم للفتيات على صالة عيسى بن راشد B ، في تمام الساعة الخامسة، وذلك بعد انتهاء منافسات كرة القدم للأولاد داخل الصالات والتي أقيمت سابقاً.
استمرار منافسات التنس
اختتمت أولى منافسات دورة ألعاب خالد بن حمد لجيل الذهب 2024 للتنس، حيث أقيمت مباريات الدور نصف النهائي ونهائي مسابقتي تحت 8 سنوات وتحت 10 سنوات، وذلك على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس بجامعة البحرين بوليتكنك بمدينة عيسى.
وتمكن اللاعب عباس نبيل من إحراز المركز الأول لفئة تحت 10 سنوات بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعبة نور حسين البني بنتيجة 0/2.
وجاء ترتيب الفائزين الثلاثة الاوائل في فئة تحت 10 سنوات على النحو التالي: المركز الأول اللاعب عباس نبيل عيسى المركز الثاني اللاعبة نور حسين البني، المركز الثالث اللاعب عبدالله ناصر الأسد، فيما جاء ترتيب الفائزين في مسابقة تحت 8 سنوات على النحو التالي:
المركز الأول اللاعبة نور حسين البني،
المركز الثاني اللاعب عادل محمد الأبيوكي، المركز الثالث اللاعب عيسى عبدالله العريج.
وبدأت يوم السبت منافسات مسابقة تحت 16 سنة، وذلك ضمن إطار البطولة ذاتها، حيث تتضمن مسابقات التنس بدور ألعاب خالد بن حمد لجيل الذهب 2024 للتنس مسابقات تحت 8 سنوات، تحت 10 سنوات، تحت 12 سنة، تحت 14 سنة وتحت 16 سنة.
وتشهد مسابقات التنس مشاركة أكثر من 60 لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، بحسب ما أكده عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للتنس السيد محمد سلمان، والذي أكد أهمية إقامة مثل هذه الدورات التي تفتح المجال أمام أكبر مشاركة من اللاعبين وتحقق الاستفادة الكبيرة لهم، بسبب الاهتمام وتسليط الضوء على المباريات بصورة أكبر وهو ما دعا عدد كبير من أولياء الأمور للزج بأبنائهم في الانضمام الى لعبة التنس وبالتالي تعود الفائدة على المنتخبات الوطنية للعبة في ظل التركيز على اكتشاف المواهب وصقلها بالشكل الصحيح.
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