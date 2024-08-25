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فيما تقام منافسات كرة القدم للفتياتانطلاق منافسات كرة السلة 3 × 3 بدورة ألعاب خالد بن حمد لجيل الذهب

8/25/2024 7:20:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ (‬الاثنين‭) ‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬3×3‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬2024،‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬فعالياتها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬بمشاركة‭ ‬16‭ ‬اتحاداً‮
‬رياضياً‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬لاعب‭ ‬لمختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭.‬

وتبدأ‭ ‬أولى‭ ‬منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬بلعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬3×3‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬ D ،‭ ‬بمشاركة‭ ‬24‭ ‬لاعباً‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬نتاج‭ ‬مبادرة‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬للذهب،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬مؤخراً‭ ‬بقلب‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬تحت‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭.‬

كما‭ ‬تنطلق‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للفتيات‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬ B ،‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للأولاد‭ ‬داخل‭ ‬الصالات‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬سابقاً‭.‬

استمرار‭ ‬منافسات‭ ‬التنس

اختتمت‭ ‬أولى‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬2024‭ ‬للتنس،‭ ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬ونهائي‭ ‬مسابقتي‭ ‬تحت‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬وتحت‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بوليتكنك‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬

وتمكن‭ ‬اللاعب‭ ‬عباس‭ ‬نبيل‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬لفئة‭ ‬تحت‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬نور‭ ‬حسين‭ ‬البني‭ ‬بنتيجة‭ ‬0‭/‬2‭.‬

وجاء‭ ‬ترتيب‭ ‬الفائزين‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاوائل‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬تحت‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬اللاعب‭ ‬عباس‭ ‬نبيل‭ ‬عيسى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬اللاعبة‭ ‬نور‭ ‬حسين‭ ‬البني،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالله‭ ‬ناصر‭ ‬الأسد،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬ترتيب‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬تحت‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬‮
‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬اللاعبة‭ ‬نور‭ ‬حسين‭ ‬البني،‮
‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬اللاعب‭ ‬عادل‭ ‬محمد‭ ‬الأبيوكي،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬اللاعب‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالله‭ ‬العريج‭.‬

وبدأت‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬منافسات‭ ‬مسابقة‭ ‬تحت‭ ‬16‭ ‬سنة،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬البطولة‭ ‬ذاتها،‭ ‬حيث‭ ‬تتضمن‭ ‬مسابقات‭ ‬التنس‭ ‬بدور‭ ‬ألعاب‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬2024‭ ‬للتنس‭ ‬مسابقات‭ ‬تحت‭ ‬8‭ ‬سنوات،‭ ‬تحت‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬تحت‭ ‬12‭ ‬سنة،‭ ‬تحت‭ ‬14‭ ‬سنة‭ ‬وتحت‭ ‬16‭ ‬سنة‭.‬

وتشهد‭ ‬مسابقات‭ ‬التنس‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬لاعبا‭ ‬ولاعبة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬سلمان،‭ ‬والذي‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬التي‭ ‬تفتح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬أكبر‭ ‬مشاركة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتحقق‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكبيرة‭ ‬لهم،‭ ‬بسبب‭ ‬الاهتمام‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المباريات‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دعا‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬للزج‭ ‬بأبنائهم‭ ‬في‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬وبالتالي‭ ‬تعود‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬وصقلها‭ ‬بالشكل‭ ‬الصحيح‭.‬

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