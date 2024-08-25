موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري مستمر في تسجيل المشاركين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
أكد طارق جمعة سالم الرئيس التنفيذي للجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي أن باب التسجيل في مسابقات موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته السابعة لا يزال مفتوحا.
ويفتتح النسخة السابعة من موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري يوم الجمعة المقبل بإقامة مسابقة السباحة المفتوحة (سباح الموروث) على شوطين. وقال سالم إن هذه المسابقة الجديدة على موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري تأتي للفئة العمرية ما بين 30 حتى 60 عاما في المياه المفتوحة. ويقام الشوط الأول للفئة العمرية بين 30 و45 عاما مسافة 1000 متر، فيما تم تخصيص الشوط الثاني لفئة من 46 إلى 60 عاما مسافة 800 متر.
وأوضح سالم أن اللجنة المنظمة للموسم وضعت كافة اللوائح والقوانين لهذه المسابقة الجديدة منوها إلى أن اشتراطات الاحتياطات والسلامة تبقى أولوية.
ويعتبر موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري أحد أبرز المسابقات التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، إذ يقام بهدف إحياء الموروث البحري الذي تشتهر فيه البحرين منذ القدم وجعل منها مركزًا إقليميًا مهما في صيد اللؤلؤ.
ويمكن للراغبين في المشاركة في جميع مسابقات الموسم هذا العام والذي يستمر ثلاثة أشهر التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي.
وأكد سالم أن باب التسجيل لمسابقة السباحة المفتوحة سيغلق يوم الأربعاء أي قبل يومين من السباق. وبجانب السباحة في المياه المفتوحة يشمل موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته السابعة مسابقة صيد الأسماك (الحداق) وسباقات التجديف للقوارب التراثية فئة 30 قدما، علاوة على مسابقة كتم النفس، وهي فعالية جديدة أخرى تقام للمرة الأولى هذا العام.
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