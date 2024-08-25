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موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري مستمر في تسجيل المشاركين

8/25/2024 7:20:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬طارق‭ ‬جمعة‭ ‬سالم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬أن‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مفتوحا‭.‬

ويفتتح‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل‭ ‬بإقامة‭ ‬مسابقة‭ ‬السباحة‭ ‬المفتوحة‭ (‬سباح‭ ‬الموروث‭) ‬على‭ ‬شوطين‭. ‬وقال‭ ‬سالم‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬تأتي‭ ‬للفئة‭ ‬العمرية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬حتى‭ ‬60‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المفتوحة‭. ‬ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬للفئة‭ ‬العمرية‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬و45‭ ‬عاما‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لفئة‭ ‬من‭ ‬46‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬عاما‭ ‬مسافة‭ ‬800‭ ‬متر‭.‬

وأوضح‭ ‬سالم‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للموسم‭ ‬وضعت‭ ‬كافة‭ ‬اللوائح‭ ‬والقوانين‭ ‬لهذه‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اشتراطات‭ ‬الاحتياطات‭ ‬والسلامة‭ ‬تبقى‭ ‬أولوية‭.‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬إذ‭ ‬يقام‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تشتهر‭ ‬فيه‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭ ‬وجعل‭ ‬منها‭ ‬مركزًا‭ ‬إقليميًا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬اللؤلؤ‭.‬

ويمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مسابقات‭ ‬الموسم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬والذي‭ ‬يستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬باللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭. ‬

وأكد‭ ‬سالم‭ ‬أن‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬لمسابقة‭ ‬السباحة‭ ‬المفتوحة‭ ‬سيغلق‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬السباق‭. ‬وبجانب‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المفتوحة‭ ‬يشمل‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة‭ ‬مسابقة‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ (‬الحداق‭) ‬وسباقات‭ ‬التجديف‭ ‬للقوارب‭ ‬التراثية‭ ‬فئة‭ ‬30‭ ‬قدما،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬مسابقة‭ ‬كتم‭ ‬النفس،‭ ‬وهي‭ ‬فعالية‭ ‬جديدة‭ ‬أخرى‭ ‬تقام‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

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