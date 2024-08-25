سنوزون التزلج على الثلج رغم حرارة الصيف في مدريد

(MENAFN
- Al-Anbaa)
فيما تتجاوز الحرارة في مدريد 30 درجة، يرتدي عدد من رواد منتجع التزلج الداخلي «سنوزون» بزات التزلج وينتعلون الأحذية الخاصة ويضعون القفازات، متجاهلين قيظ الصيف والاعتبارات البيئية.
منذ عام 2003، يضم مركز التسوق «سانادو» Xanadu في أرويومولينوس الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب من مدريد منتجع «سنوزون» الذي يوفر مدرجا مائلا بطول 250 مترا مغطى بالثلوج الاصطناعية. ويستقبل «سنوزون» الزوار 365 يوما في السنة من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء.
بين مصعد التزلج المقعدي ومصعد الجر على الزلاجات، وفي حرارة تبلغ ثلاث درجات تحت الصفر، يندفع نحو 30 متزلجا نحو أسفل المدرج تحت أشعة ضوء اصطناعي، وأمام أنظار المتفرجين المتجمعين خلف النوافذ الكبيرة.
وتبلغ تكلفة التزلج لمدة ساعتين نحو 40 يورو، شاملة استئجار المعدات والملابس.
ودرج أعضاء «نادي كاركاسون للتزلج» على الحضور من جنوب فرنسا إلى «سنوزون» منذ سبع سنوات، على ما يوضح توما باراتو، المدرب في منتجع آنغل، في جبال البيرينيه الشرقية. ويقول «في الماضي، كنا نتزلج في الصيف على الأنهار الجليدية، لكن الأمر بات على شيء من الصعوبة في ظل الوضع الراهن، في حين أن لدينا هنا ثلوجا كثيفة وبردا يتيح لنا جعل الأولاد يستمرون في التزلج، وهذا أمر ممتاز».
ويبلغ عدد زوار «سنوزون» نحو 200 ألف شخص سنويا، ويصل مثلا إلى 1800 في ايام الذروة.
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