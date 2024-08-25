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سنوزون التزلج على الثلج رغم حرارة الصيف في مدريد

8/25/2024 7:20:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فيما تتجاوز الحرارة في مدريد 30 درجة، يرتدي عدد من رواد منتجع التزلج الداخلي «سنوزون» بزات التزلج وينتعلون الأحذية الخاصة ويضعون القفازات، متجاهلين قيظ الصيف والاعتبارات البيئية.
منذ عام 2003، يضم مركز التسوق «سانادو» Xanadu في أرويومولينوس الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب من مدريد منتجع «سنوزون» الذي يوفر مدرجا مائلا بطول 250 مترا مغطى بالثلوج الاصطناعية. ويستقبل «سنوزون» الزوار 365 يوما في السنة من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء.
بين مصعد التزلج المقعدي ومصعد الجر على الزلاجات، وفي حرارة تبلغ ثلاث درجات تحت الصفر، يندفع نحو 30 متزلجا نحو أسفل المدرج تحت أشعة ضوء اصطناعي، وأمام أنظار المتفرجين المتجمعين خلف النوافذ الكبيرة.
وتبلغ تكلفة التزلج لمدة ساعتين نحو 40 يورو، شاملة استئجار المعدات والملابس.
ودرج أعضاء «نادي كاركاسون للتزلج» على الحضور من جنوب فرنسا إلى «سنوزون» منذ سبع سنوات، على ما يوضح توما باراتو، المدرب في منتجع آنغل، في جبال البيرينيه الشرقية. ويقول «في الماضي، كنا نتزلج في الصيف على الأنهار الجليدية، لكن الأمر بات على شيء من الصعوبة في ظل الوضع الراهن، في حين أن لدينا هنا ثلوجا كثيفة وبردا يتيح لنا جعل الأولاد يستمرون في التزلج، وهذا أمر ممتاز».
ويبلغ عدد زوار «سنوزون» نحو 200 ألف شخص سنويا، ويصل مثلا إلى 1800 في ايام الذروة.

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