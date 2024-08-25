Monday, 26 August 2024 01:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أثينا تفعل احتياطيات إضافية لمعالجة نقص المياه

8/25/2024 7:20:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الشركة المشغلة لإدارة المياه في أثينا أمس، أنها ستقوم بتفعيل «مصادر» إضافية لتعزيز شبكة الإمداد في العاصمة اليونانية، في مواجهة النقص هذا الصيف.
وتقع المصادر الإضافية في جبل بارنيس وبحيرة يليكي قرب أثينا، حسبما أفاد خارالامبوس ساهينيس المدير العام للشركة المشغلة «إيداب» وكالة الأنباء اليونانية «آنا».
وفي الأشهر الأخيرة، أدرجت إيداب منطقة أتيكا المحيطة بأثينا في حالة إنذار أصفر، ودعت سكانها البالغ عددهم 3.7 ملايين نسمة أو ثلث سكان اليونان إلى مراقبة استهلاكهم للمياه بعناية.
وتعد بحيرة مورنوس الاصطناعية التي تقع على بعد 200 كيلومتر غرب أثينا والتي يغذيها نهر إيفينوس، خزان المياه الرئيسي في أتيكا، وقد أظهرت انخفاضا في منسوب المياه بنسبة 30% من احتياطياتها في بداية يوليو مقارنة بالعام الماضي، وفقا لبيانات إيداب، ويرجع ذلك أساسا إلى الجفاف لفترات طويلة.
وانخفضت مجمل احتياطيات أتيكا بنسبة 24% خلال الفترة نفسها، وفق المصدر ذاته.
ووفق ساهينيس، لا حاجة في الوقت الحالي لاتخاذ إجراءات لتقييد الاستهلاك أو زيادة الأسعار.
من جهته، قال جيورجوس ستيرجيو رئيس إيداب لإذاعة «سكاي» الخاصة أمس، إن الشركة «تستعد» للتعامل مع تفاقم للمشكلة. وأضاف «لم نصل بعد إلى مرحلة نحتاج فيها إلى الانتقال إلى حلول أكثر جذرية».
وحذر خارالامبوس ساهينيس من أنه «إذا لم يكن هناك هطول أمطار أو تساقط ثلوج في الشتاء، فإن الأمور ستتغير وربما ستدخل في حالة تأهب قصوى».

MENAFN25082024000130011022ID1108599078

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث