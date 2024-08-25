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بالفيديو إزالة 19 مركبة مهملة في حملة مشتركة بين أمن الأحمدي والبلدية

8/25/2024 7:20:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله قنيص
أسفرت حملة بين مديرية أمن الأحمدي وبلدية الأحمدي عن إزالة 19 مركبة مهملة ووضع ملصقات بالإزالة على 86 مركبة أخرى مهملة أيضا في نطاق محافظة الأحمدي، وشارك عدد من ضباط وضباط صف أمن الأحمدي في الحملة وبإشراف مراقب عام النظافة د.مبارك عبدالله المجاوب، وبحضور ميداني من المفتشين محمد قنيص الهاجري ورئيس نوبة (ج) عبدالعزيز مطلب.

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