بالفيديو إزالة 19 مركبة مهملة في حملة مشتركة بين أمن الأحمدي والبلدية

بالفيديو إزالة 19 مركبة مهملة في حملة مشتركة بين أمن الأحمدي والبلدية
التاريخ
8/25/2024 7:20:19 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالله قنيص
أسفرت حملة بين مديرية أمن الأحمدي وبلدية الأحمدي عن إزالة 19 مركبة مهملة ووضع ملصقات بالإزالة على 86 مركبة أخرى مهملة أيضا في نطاق محافظة الأحمدي، وشارك عدد من ضباط وضباط صف أمن الأحمدي في الحملة وبإشراف مراقب عام النظافة د.مبارك عبدالله المجاوب، وبحضور ميداني من المفتشين محمد قنيص الهاجري ورئيس نوبة (ج) عبدالعزيز مطلب.
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