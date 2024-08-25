هيئة المسرح تستضيف النسخة الـ 14 لمهرجان المسرح الخليجي في 10 سبتمبر المقبل

سلطان البازعي وخالد الباز وخالد الرويعي يعقدون المؤتمر الصحافي الخاص بالمهرجان غداً في الرياض للكشف عن تفاصيله

مفرح الشمري

برعاية الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، تستضيف هيئة المسرح والفنون الأدائية مهرجان المسرح الخليجي في نسخته الرابعة عشرة في الرياض، وذلك على مدى 8 أيام من 10 حتى 17 سبتمبر المقبل، وذلك في تجمع مسرحي لفنانين ومبدعين من دول المجلس التعاون الخليجي تستضيفه المملكة للمرة الأولى.

يضم المهرجان عددا من العروض المسرحية المختلفة التي يؤديها فنانون من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تشكل أساسا للمعرفة وتبادل الخبرات والحوار الفكري للنهوض بالحركة المسرحية بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى تقديم عروض مسرحية خليجية وندوات وورش عمل.

ويسعى المهرجان إلى إثراء الحراك المسرحي الخليجي، وتعزيز الروابط الفنية والثقافية والشراكات بين المسرحيين الخليجيين، إضافة إلى صناعة منصة للتبادل الثقافي والفني لدعم وتمكين فناني المسرح الخليجي من عرض أعمالهم الجديدة خلال تقديم عرض مسرحي واحد لكل دولة، يسبقها حفل افتتاح ويختتم المهرجان بحفل ختامي لتكريم الفرق والدول المشاركة.

وفي هذا الصدد، تعقد هيئة المسرح والفنون الأدائية المؤتمر الصحافي الخاص غدا الثلاثاء 27 الجاري للكشف عن تفاصيل وأنشطة المهرجان المسرح الخليجي الـ14 والأنشطة التي تقام بالتزامن معه مع استعراض أهدافه ومساعيه في سياق التعاون الخليجي الفني وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون المشاركة.

وسيكون الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية أ.سلطان البازعي متحدثا في المؤتمر للكشف عن تفاصيل الاستضافة، وإلى جانبه مدير المهرجان خالد الباز ورئيس اللجنة الدائمة للفرقة المسرحية الخليجية خالد الرويعي.