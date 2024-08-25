هيئة المسرح تستضيف النسخة الـ 14 لمهرجان المسرح الخليجي في 10 سبتمبر المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
سلطان البازعي وخالد الباز وخالد الرويعي يعقدون المؤتمر الصحافي الخاص بالمهرجان غداً في الرياض للكشف عن تفاصيله
مفرح الشمري
برعاية وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، تستضيف هيئة المسرح والفنون الأدائية مهرجان المسرح الخليجي في نسخته الرابعة عشرة في الرياض، وذلك على مدى 8 أيام من 10 حتى 17 سبتمبر المقبل، وذلك في تجمع ثقافي مسرحي لفنانين ومبدعين من دول المجلس التعاون الخليجي تستضيفه المملكة للمرة الأولى.
يضم المهرجان عددا من العروض المسرحية المختلفة التي يؤديها فنانون من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تشكل أساسا للمعرفة وتبادل الخبرات والحوار الفكري للنهوض بالحركة المسرحية بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى تقديم عروض مسرحية خليجية وندوات وورش عمل.
ويسعى المهرجان إلى إثراء الحراك المسرحي الخليجي، وتعزيز الروابط الفنية والثقافية والشراكات بين المسرحيين الخليجيين، إضافة إلى صناعة منصة للتبادل الثقافي والفني لدعم وتمكين فناني المسرح الخليجي من عرض أعمالهم الجديدة خلال تقديم عرض مسرحي واحد لكل دولة، يسبقها حفل افتتاح ويختتم المهرجان بحفل ختامي لتكريم الفرق والدول المشاركة.
وفي هذا الصدد، تعقد هيئة المسرح والفنون الأدائية المؤتمر الصحافي الخاص غدا الثلاثاء 27 الجاري للكشف عن تفاصيل وأنشطة المهرجان المسرح الخليجي الـ14 والأنشطة التي تقام بالتزامن معه مع استعراض أهدافه ومساعيه في سياق التعاون الخليجي الفني وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون المشاركة.
وسيكون الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية أ.سلطان البازعي متحدثا في المؤتمر للكشف عن تفاصيل الاستضافة، وإلى جانبه مدير المهرجان خالد الباز ورئيس اللجنة الدائمة للفرقة المسرحية الخليجية خالد الرويعي.
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