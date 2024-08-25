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المفتاح هلا فبراير يقتصر على أسماء معينة!

8/25/2024 7:20:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
أعرب الفنان سلطان المفتاح عن بالغ سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي واكبت آخر مشاركاته الفنية من خلال «الأمسية الكويتية» التي أقيمت مؤخرا على مسرح عبدالحسين عبدالرضا ضمن فعاليات مهرجان صيفي ثقافي الخاص بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
وذكر المفتاح أن تفاعل الجمهور خلال الأمسية كان رائعا ومنحني وزملائي الفنانين دافعا معنويا كبيرا لتقديم أغان تليق بذائقة المستمعين، خصوصا أن أغلب الجمهور كان من الجمهور الكويتي المعروف بحسه الطربي وذائقته الفنية الرائعة، وهذا النوع من الجمهور يستحق كل ما هو جميل.
ووجه المفتاح الشكر إلى القائمين على هذا المهرجان لمنحه وبقية زملائه الفرصة للقاء جمهورهم في كل عام.
وعن أسباب تواجده في مثل هذه المهرجانات وعدم حضوره في مهرجان «هلا فبراير»، ذكر المفتاح من خلال حديثه لـ «الأنباء»: للأسف مهرجان «هلا فبراير» أصبح يقتصر على أسماء معينة، والجمهور يعرف هذه الأسماء التي تحضر كل عام للغناء في المهرجان، والسبب يعود إلى أن هؤلاء الفنانين ينتمون لشركة واحدة فقط، مشيرا إلى أن المهرجان أصبح يقول ان الكويت لا يوجد بها سوى هذه الأسماء من الفنانين، ولا يوجد غيرهم، وهذا الشيء بصراحة مستغرب بالنسبة لي ولعدة مطربين.
وفيما يتعلق بجديدة الفني للفترة المقبلة، أفاد بأنه انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على أغنية سيتم طرحها «سنغل» في شهر سبتمبر المقبل بعنوان «يا ناس دلوني» وهي من الأغاني المعروفة عند الجمهور الكويتي، وسيتم تنفيذها بشكل مختلف بعمل بعض التغييرات في اللحن، وأضافت الإيقاعات بشكل مغاير عما كانت عليه الأغنية، وذلك لمواكبة الجيل الجديد والأغنية من ألحاني، وكلمات فهد بورسلي، وتوزيع استيل.

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