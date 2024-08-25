المفتاح هلا فبراير يقتصر على أسماء معينة!

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
أعرب الفنان
سلطان المفتاح عن بالغ سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي واكبت آخر مشاركاته الفنية من خلال «الأمسية الكويتية» التي أقيمت مؤخرا على مسرح عبدالحسين عبدالرضا ضمن فعاليات مهرجان صيفي ثقافي
الخاص بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
وذكر المفتاح أن تفاعل الجمهور خلال الأمسية كان رائعا ومنحني وزملائي الفنانين دافعا معنويا كبيرا لتقديم أغان تليق بذائقة المستمعين، خصوصا أن أغلب الجمهور كان من الجمهور الكويتي المعروف بحسه الطربي وذائقته الفنية الرائعة، وهذا النوع من الجمهور يستحق كل ما هو جميل.
ووجه المفتاح الشكر إلى القائمين على هذا المهرجان لمنحه وبقية زملائه الفرصة للقاء جمهورهم في كل عام.
وعن أسباب تواجده في مثل هذه المهرجانات وعدم حضوره في مهرجان «هلا فبراير»، ذكر المفتاح من خلال حديثه لـ «الأنباء»: للأسف مهرجان «هلا فبراير» أصبح يقتصر على أسماء معينة، والجمهور يعرف هذه الأسماء التي تحضر كل عام للغناء في المهرجان، والسبب يعود إلى أن هؤلاء الفنانين ينتمون لشركة واحدة فقط، مشيرا إلى أن المهرجان أصبح يقول ان الكويت لا يوجد بها سوى هذه الأسماء من الفنانين، ولا يوجد غيرهم، وهذا الشيء بصراحة مستغرب بالنسبة لي ولعدة مطربين.
وفيما يتعلق بجديدة الفني للفترة المقبلة، أفاد بأنه انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على أغنية سيتم طرحها «سنغل» في شهر سبتمبر المقبل بعنوان «يا ناس دلوني» وهي من الأغاني المعروفة عند الجمهور الكويتي، وسيتم تنفيذها بشكل مختلف بعمل بعض التغييرات في اللحن، وأضافت الإيقاعات بشكل مغاير عما كانت عليه الأغنية، وذلك لمواكبة الجيل الجديد والأغنية من ألحاني، وكلمات فهد بورسلي، وتوزيع استيل.
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