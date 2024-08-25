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الفهد أفكار أمي اجتماعي كوميدي ومضمونه مختلف

8/25/2024 7:20:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
عندما نفكر في الدراما الرمضانية، أول من يخطر في بالنا هو «سيدة الشاشة الخليجية» الفنانة القديرة حياة الفهد، والتي اصبح وجودها في شهر الخير والبركة مهما بأعمالها التي تجمع بين الفن والإبداع، وتشاهدها الأسرة كلها وهي مطمئنة، لاسيما أنها تحرص على اتباع العادات والتقاليد العربية الأصيلة في كل عمل تقدمه.
حياة الفهد تركت فراغا كبيرا عندما غابت رمضان الماضي عن شاشة التلفزيون لظروف شخصية وصحية طارئة، وها هي تعود لجمهورها من جديد رمضان المقبل بمسلسل يحمل عنوان «أفكار أمي»، من تأليف الكاتب عبدالمحسن الروضان، وإخراج باسل الخطيب، إشراف عام يوسف الغيث.
وفي تصريح لـ «الأنباء» قالت أم سوزان: «أفكار أمي» كوميدي اجتماعي خفيف، وحتى الآن لم نقرر موعد بدأ التصوير، فقط تم الإعلان عن مشاركة الفنان إبراهيم الحساوي معنا في البطولة، وجار اختيار بقية أسماء الممثلين، والتي سيتم الإعلان عنهم تباعا، مشيرة إلى انه عند اكتمال فريق العمل سيدخلون للوكيشن التصوير، لافتة إلى أن نص المسلسل جميل وفيه مضمون مختلف.
من جانب آخر، طمأنت الفنانة القديرة محبيها عن حالتها الصحية، وقالت: أنا بخير والحمد لله، حاليا أتواجد في اجازة خارج الديرة، وسأعود قريبا لبدء تصوير عملي الجديد الذي أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه، مشددة على أنها تحرص على اختيار الأدوار التي تضيف لها وتقدم رسالة مهمة للناس.
وكانت الفهد قد روجت لمسلسل «أفكار أمي»، من خلال نشر ملصق دعائي مبدئي للعمل عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»، ظهرت عليه برفقة الفنان إبراهيم الحساوي، وعلقت: «لتكن أفكارنا جميلة يستمتع بها جمهورنا العزيز، مع النجم السعودي القدير المتألق في سماء الفن الفنان إبراهيم الحساوي، نسأل الله عز وجل التوفيق، وعلى بركة الرحمن توكلنا».
الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية لـ «سيدة الشاشة الخليجية» الفنانة القدير حياة الفهد كان مسلسل «قرة عينك»، الذي عرض في رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار درامي كوميدي، والعمل من تأليف: محمد شمس وعلي شمس، إخراج: سعود بوعبيد، وشاركها بطولة العمل عدد من النجوم، منهم: سعاد علي، شيماء علي، بثينة الرئيسي، سعود بوشهري، محمد الدوسري، عبدالعزيز النصار، شيماء سليمان، عبدالرحمن الفهد، وآخرون.

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