الفهد أفكار أمي اجتماعي كوميدي ومضمونه مختلف

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالحميد الخطيب
عندما نفكر في الدراما الرمضانية، أول من يخطر في بالنا هو «سيدة الشاشة الخليجية» الفنانة
القديرة حياة الفهد، والتي اصبح وجودها في شهر الخير والبركة مهما بأعمالها التي تجمع بين الفن والإبداع، وتشاهدها الأسرة كلها وهي مطمئنة، لاسيما أنها تحرص على اتباع العادات والتقاليد العربية الأصيلة في كل عمل تقدمه.
حياة الفهد تركت فراغا كبيرا عندما غابت رمضان الماضي عن شاشة التلفزيون لظروف شخصية وصحية طارئة، وها هي تعود لجمهورها من جديد رمضان المقبل بمسلسل يحمل عنوان «أفكار أمي»، من تأليف الكاتب عبدالمحسن الروضان، وإخراج باسل الخطيب، إشراف عام يوسف الغيث.
وفي تصريح لـ «الأنباء» قالت أم سوزان: «أفكار أمي» كوميدي اجتماعي خفيف، وحتى الآن لم نقرر موعد بدأ التصوير، فقط تم الإعلان عن مشاركة الفنان إبراهيم الحساوي معنا في البطولة، وجار اختيار بقية أسماء الممثلين، والتي سيتم الإعلان عنهم تباعا، مشيرة إلى انه عند اكتمال فريق العمل سيدخلون للوكيشن التصوير، لافتة إلى أن نص المسلسل جميل وفيه مضمون مختلف.
من جانب آخر، طمأنت الفنانة القديرة محبيها عن حالتها الصحية، وقالت: أنا بخير والحمد لله، حاليا أتواجد في اجازة خارج الديرة، وسأعود قريبا لبدء تصوير عملي الجديد الذي أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه، مشددة على أنها تحرص على اختيار الأدوار التي تضيف لها وتقدم رسالة مهمة للناس.
وكانت الفهد قد روجت لمسلسل «أفكار أمي»، من خلال نشر ملصق دعائي مبدئي للعمل عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»، ظهرت عليه برفقة الفنان إبراهيم الحساوي، وعلقت: «لتكن أفكارنا جميلة يستمتع بها جمهورنا العزيز، مع النجم السعودي القدير المتألق في سماء الفن الفنان إبراهيم الحساوي، نسأل الله عز وجل التوفيق، وعلى بركة الرحمن توكلنا».
الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية لـ «سيدة الشاشة الخليجية» الفنانة القدير حياة الفهد كان مسلسل «قرة عينك»، الذي عرض في رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار درامي كوميدي، والعمل من تأليف: محمد شمس وعلي شمس، إخراج: سعود بوعبيد، وشاركها بطولة العمل عدد من النجوم، منهم: سعاد علي، شيماء علي، بثينة الرئيسي، سعود بوشهري، محمد الدوسري، عبدالعزيز النصار، شيماء سليمان، عبدالرحمن الفهد، وآخرون.
MENAFN25082024000130011022ID1108599074
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.