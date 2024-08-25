ختام البطولة العربية للتنس

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أسدل الستار مساء أول من أمس على منافسات البطولة العربية للتنس لفئتي الناشئين والناشئات التي استضافتها تونس خلال الفترة من 16 إلى 24 أغسطس الجاري بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية.
وتوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر الفائزين بالمراكز الأولى في الحفل الختامي الذي أقيم في نادي التنس في العاصمة التونسية بحضور وزير
الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش، وسفيرنا لدى تونس منصور العمر وعدد من الشخصيات الديبلوماسية والرياضية.
وفازت مصر بالمركز الأول في فئتي الناشئين والناشئات للفئة العمرية تحت 14 سنة، فيما توجت سورية بلقب مسابقة 12 سنة للناشئين، وأحرزت تونس المرتبة الأولى في فئة 12 سنة للناشئات، في حين قلد الجابر جميع اللاعبين واللاعبات المشاركين ميداليات تذكارية تحمل اسم البطولة.
وعبر الجابر عن سعادته بالنجاح الذي تحقق في هذه البطولة، مشيدا بجهود الجامعة التونسية للتنس.
وقال إن البطولة شهدت تنافسا مثيرا ومستويات رائعة من قبل جميع المنتخبات العشرة المشاركة، وهو ما يؤكد أن رياضة التنس العربية تسير في الاتجاه الصحيح.
وثمن حرص الدول العربية على المشاركة في هذا التجمع الأخوي، رغم التحديات والظروف الصعبة التي تواجه بعض الدول، مضيفا أن مشاركة نحو 100 لاعب ولاعبة من 10 دول عربية تعد سابقة في بطولات الناشئين والناشئات.
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