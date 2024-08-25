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ختام البطولة العربية للتنس

8/25/2024 7:20:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسدل الستار مساء أول من أمس على منافسات البطولة العربية للتنس لفئتي الناشئين والناشئات التي استضافتها تونس خلال الفترة من 16 إلى 24 أغسطس الجاري بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية.
وتوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر الفائزين بالمراكز الأولى في الحفل الختامي الذي أقيم في نادي التنس في العاصمة التونسية بحضور وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش، وسفيرنا لدى تونس منصور العمر وعدد من الشخصيات الديبلوماسية والرياضية.
وفازت مصر بالمركز الأول في فئتي الناشئين والناشئات للفئة العمرية تحت 14 سنة، فيما توجت سورية بلقب مسابقة 12 سنة للناشئين، وأحرزت تونس المرتبة الأولى في فئة 12 سنة للناشئات، في حين قلد الجابر جميع اللاعبين واللاعبات المشاركين ميداليات تذكارية تحمل اسم البطولة.
وعبر الجابر عن سعادته بالنجاح الذي تحقق في هذه البطولة، مشيدا بجهود الجامعة التونسية للتنس.
وقال إن البطولة شهدت تنافسا مثيرا ومستويات رائعة من قبل جميع المنتخبات العشرة المشاركة، وهو ما يؤكد أن رياضة التنس العربية تسير في الاتجاه الصحيح.
وثمن حرص الدول العربية على المشاركة في هذا التجمع الأخوي، رغم التحديات والظروف الصعبة التي تواجه بعض الدول، مضيفا أن مشاركة نحو 100 لاعب ولاعبة من 10 دول عربية تعد سابقة في بطولات الناشئين والناشئات.

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