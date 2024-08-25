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بداية قوية للهلال وعوار ينقذ الاتحاد

8/25/2024 7:20:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأ الهلال حملة الدفاع عن لقبه بقوة بعد فوزه على مضيفه الأخدود 3-0 بفضل ثلاثية الصربي ألكسندر متروفيتش اول من أمس في المرحلة الأولى من الدوري السعودية لكرة القدم.
وبعدما افتتح الموسم الجديد بإحرازه الكأس السوبر بفوزه الكبير على جاره اللدود النصر 4-1، أكد الهلال أنه على أتم الجاهزية للدفاع عن لقب الدوري الذي أحزره الموسم الماضي من دون أي هزيمة.
وأبدى المدرب البرتغالي للهلال جورجي جيزوس سعادته بالفوز الافتتاحي، قائلا «نحن نبحث عن الألقاب ونعمل من أجلها وهي أساس نجاح عملنا هنا، لكن إذا كانت الأرقام القياسية تعتبر تحديا لنا فمرحبا بها». وعن رحيل سعود عبدالحميد إلى روما الإيطالي، قال «إذا رحل لاعب عن فريقنا، هل سنبكي عليه؟ لن يحدث ذلك وسنواصل عملنا لأن نكون في المقدمة دوما».
وحسم الهلال الفوز في الشوط الأول الذي شهد تسجيله الأهداف الثلاثة، أولها لميتروفيتش بعد أربع دقائق فقط إثر تمريرة بالكعب من عبدالله الحمدان داخل منطقة الجزاء.
ثم أضاف وصيف هدافي الدوري للموسم الماضي خلف نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو (28 مقابل 35)، الهدف الثاني في الدقيقة 39 بعد عرضية من الحمدان أيضا قابلها برأسية داخل الشباك. واختتم الصربي الآخر سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش الأهداف في الوقت بدل الضائع من ركلة حرة رائعة (1+45).
وفي مواجهة اخرى، أنقذ الجزائري حسام عوار، الوافد الجديد، فريقه الاتحاد من فخ الخلود عندما سجل هدف الفوز في الوقت القاتل. وسجل عوار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+4 ليحصد فريقه أول ثلاث نقاط في أول اختبار رسمي لمدربه الجديد الفرنسي لوران بلان. وخاض الاتحاد المباراة بتشكيلة تضمنت الصفقات الجديدة مثل حارس المرمى الصربي بردراغ راجكوفيتش وعوار والفرنسي موسى ديابيه.

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