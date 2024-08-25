بداية قوية للهلال وعوار ينقذ الاتحاد

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بدأ الهلال حملة الدفاع عن لقبه بقوة بعد فوزه على مضيفه الأخدود 3-0 بفضل ثلاثية الصربي ألكسندر متروفيتش اول من أمس في المرحلة الأولى من الدوري
السعودية لكرة القدم.
وبعدما افتتح الموسم الجديد بإحرازه الكأس السوبر بفوزه الكبير على جاره اللدود النصر 4-1، أكد الهلال أنه على أتم الجاهزية للدفاع عن لقب الدوري الذي أحزره الموسم الماضي من دون أي هزيمة.
وأبدى المدرب البرتغالي للهلال جورجي جيزوس سعادته بالفوز الافتتاحي، قائلا «نحن نبحث عن الألقاب ونعمل من أجلها وهي أساس نجاح عملنا هنا، لكن إذا كانت الأرقام القياسية تعتبر تحديا لنا فمرحبا بها». وعن رحيل سعود عبدالحميد إلى روما الإيطالي، قال «إذا رحل لاعب عن فريقنا، هل سنبكي عليه؟ لن يحدث ذلك وسنواصل عملنا لأن نكون في المقدمة دوما».
وحسم الهلال الفوز في الشوط الأول الذي شهد تسجيله الأهداف الثلاثة، أولها لميتروفيتش بعد أربع دقائق فقط إثر تمريرة بالكعب من عبدالله الحمدان داخل منطقة الجزاء.
ثم أضاف وصيف هدافي الدوري للموسم الماضي خلف نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو (28 مقابل 35)، الهدف الثاني في الدقيقة 39 بعد عرضية من الحمدان أيضا قابلها برأسية داخل الشباك. واختتم الصربي الآخر سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش الأهداف في الوقت بدل الضائع من ركلة حرة رائعة (1+45).
وفي مواجهة اخرى، أنقذ الجزائري حسام عوار، الوافد الجديد، فريقه الاتحاد من فخ الخلود عندما سجل هدف الفوز في الوقت القاتل. وسجل عوار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+4 ليحصد فريقه أول ثلاث نقاط في أول اختبار رسمي لمدربه الجديد الفرنسي لوران بلان. وخاض الاتحاد المباراة بتشكيلة تضمنت الصفقات الجديدة مثل حارس المرمى الصربي بردراغ راجكوفيتش وعوار والفرنسي موسى ديابيه.
MENAFN25082024000130011022ID1108599072
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.