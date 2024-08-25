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الأزرق يواصل تدريباته في دبي ويبحث عن ودية

8/25/2024 7:20:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم استعداداته في معسكره المقام حاليا في دبي تحضيرا لمواجهتي الأردن والعراق ضمن تصفيات الدور الثالث والحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2026 التي من المقرر أن تقام في أميركا وكندا والمكسيك. وستقام المواجهتان الأولى في العاصمة الأردنية عمان 5 سبتمبر المقبل الثانية في 10 من الشهر نفسه في الكويت على ستاد جابر الدولي. وتضم مجموعة الأزرق كذلك منتخبات كوريا الجنوبية وعمان وفلسطين.
وكان وفد المنتخب الوطني قد توجه إلى دبي أول من أمس السبت، وبعد الوصول اكتفى الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي بإخضاع اللاعبين لتدريبات استشفائية في مقر إقامة الأزرق، تحسبا لإصابة أي لاعب بالإرهاق خاصة أن اللاعبين شاركوا مع أنديتهم في الجولة الثالثة من منافسات دوري زين الممتاز التي اختتمت الجمعة الماضي.
وقد أجرى الأزرق يوم أمس حصتين تدريبيتين على فترتين صباحية ومسائية على ملعب نادي ضباط الشرطة بدبي، واشتملت الحصة المسائية على التدريبات التكتيكية بتقسيمات متنوعة كان الغاية منها الاعتياد على الفكر التدريبي للمدرب بيتزي.
وفي جانب متصل، يسعى الجهاز الإداري المرافق للأزرق للاتفاق على خوض مباراة وديه للمنتخب أثناء تواجده في مدينة دبي نظرا لأهميتها للحسابات الفنية للجهاز الفني للأزرق رغم الصعوبات التي تواجه طلب الأزرق نظرا لانشغال أغلب المنتخبات إضافة إلى ضيق الوقت قبل انطلاق التصفيات، وقد يواجه الأزرق منتخب البحرين الثلاثاء أو الاربعاء المقبلين.
وكان بيتزي قد اختار 25 لاعبا لقائمة الأزرق هم: عبدالرحمن كميل وسليمان عبدالغفور وعبدالرحمن الفضلي وراشد الدوسري وسامي والصانع وخالد إبراهيم وفهد الهاجري وخالد الفضلي وسلمان بورمية وفيصل زايد ومهدي دشتي وأحمد الظفيري وعذبي شهاب ورضا هاني وحمد حربي وسلطان العنزي ويوسف ماجد وسلمان العوضي ويوسف ناصر وعيد الرشيدي ومعاذ الأصيمع العنزي وعبدالمحسن العجمي وحسين أشكناني وعلي خلف وحمد القلاف.
وفي جانب آخر، تتواصل تدريبات منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم في تركيا استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 21 من سبتمبر المقبل وحتى 29 منه، إذ من المقرر ان يستضيف منتخبنا منافسات مجموعته الثالثة التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية والإمارات ولبنان وجزر ميانمار.

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