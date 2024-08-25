الأزرق يواصل تدريباته في دبي ويبحث عن ودية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مبارك الخالدي
يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم
استعداداته في معسكره المقام حاليا في دبي تحضيرا لمواجهتي الأردن والعراق ضمن تصفيات الدور الثالث والحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2026 التي من المقرر أن تقام في أميركا وكندا والمكسيك. وستقام المواجهتان الأولى في العاصمة الأردنية عمان 5 سبتمبر المقبل الثانية في 10 من الشهر نفسه في الكويت على ستاد جابر الدولي. وتضم مجموعة الأزرق كذلك منتخبات كوريا الجنوبية وعمان وفلسطين.
وكان وفد المنتخب الوطني قد توجه إلى دبي أول من أمس السبت، وبعد الوصول اكتفى الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي بإخضاع اللاعبين لتدريبات استشفائية في مقر إقامة الأزرق، تحسبا لإصابة أي لاعب بالإرهاق خاصة أن اللاعبين شاركوا مع أنديتهم في الجولة الثالثة من منافسات دوري زين الممتاز التي اختتمت الجمعة الماضي.
وقد أجرى الأزرق يوم أمس حصتين تدريبيتين على فترتين صباحية ومسائية على ملعب نادي ضباط الشرطة بدبي، واشتملت الحصة المسائية على التدريبات التكتيكية بتقسيمات متنوعة كان الغاية منها الاعتياد على الفكر التدريبي للمدرب بيتزي.
وفي جانب متصل، يسعى الجهاز الإداري المرافق للأزرق للاتفاق على خوض مباراة وديه للمنتخب أثناء تواجده في مدينة دبي نظرا لأهميتها للحسابات الفنية للجهاز الفني للأزرق رغم الصعوبات التي تواجه طلب الأزرق نظرا لانشغال أغلب المنتخبات إضافة إلى ضيق الوقت قبل انطلاق التصفيات، وقد يواجه الأزرق منتخب البحرين الثلاثاء أو الاربعاء المقبلين.
وكان بيتزي قد اختار 25 لاعبا لقائمة الأزرق هم: عبدالرحمن كميل وسليمان عبدالغفور وعبدالرحمن الفضلي وراشد الدوسري وسامي والصانع وخالد إبراهيم وفهد الهاجري وخالد الفضلي وسلمان بورمية وفيصل زايد ومهدي دشتي وأحمد الظفيري وعذبي شهاب ورضا هاني وحمد حربي وسلطان العنزي ويوسف ماجد وسلمان العوضي ويوسف ناصر وعيد الرشيدي ومعاذ الأصيمع العنزي وعبدالمحسن العجمي وحسين أشكناني وعلي خلف وحمد القلاف.
وفي جانب آخر، تتواصل تدريبات منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم في تركيا استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 21 من سبتمبر المقبل وحتى 29 منه، إذ من المقرر ان يستضيف منتخبنا منافسات مجموعته الثالثة التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية والإمارات ولبنان وجزر ميانمار.
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