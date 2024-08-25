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الكويتية توقع بروتوكول تعاون مع التطبيقي لاستحداث تخصص علوم الطيران والنقل الجوي

8/25/2024 7:20:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لاستحداث تخصص برنامج دبلوم «علوم الطيران والنقل الجوي» بمعهد الاتصالات والملاحة في الهيئة، حيث يتيح البروتوكول تأهيل وتدريب خريجي (التطبيقي) في القطاعات التشغيلية بالشركة، كما يشمل التعاون منح الطلبة الفرصة للعمل بالخطوط الجوية الكويتية بالمستقبل وفقا لاحتياجاتها وشروط محددة للتدريب بحسب العقد المبرم معهم.
وقام بتوقيع البروتوكول، ممثلا عن الخطوط الجوية الكويتية، رئيس مجلس الإدارة الكابتن عبدالمحسن الفقعان، ومن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، المدير العام د.حسن الفجام، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وعلى هامش التوقيع، أكد الفقعان أهمية هذا البروتوكول في تجهيز وإعداد أجيال لخدمة بلادهم وناقلهم الوطني الخطوط الجوية الكويتية، مشيرا إلى أن الطائر الأزرق لطالما أبدى اهتمامه بالشباب والكفاءات الوطنية التي تساهم فعليا في تنمية وازدهار الشركة والسعي وراء ضخ دماء جديدة من شأنها تعلو بناقلها الوطني.
وأضاف الفقعان أن البروتوكول يتضمن تنفيذ تدريب ميداني للطلبة في مرافق الشركة التشغيلية، مبينا أن «الكويتية» ستقوم بتزويد المعهد بكل التقنيات الحديثة لمواكبة آخر التطورات الفنية في مجال علوم الطيران والنقل الجوي، بالإضافة إلى تنظيم وإعداد برامج وزيارات وإقامة ورش عمل لتبادل الخبرات الفنية، وتنفيذ بحوث علمية وتطبيقية مشتركة.
وتابع بالقول: «ستقوم الكويتية بفتح المجال أمام أبنائها الطلبة والخريجين لمنحهم فرص وظيفية في الشركة، وذلك عبر تأهيلهم من خلال دورات تدريبية في الشركة على قطاعات تشغيلية مختلفة مثل تخطيط الوجهات والشحن والمبيعات والعمليات وغيرها وتجهيزهم وتأهيلهم من قبل خبرات موظفينا ليصبحوا من منتسبي الشركة في الفترة المقبلة وفق شروطا محددة».
من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د.حسن الفجام ان إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تسعى جاهدة بالتنسيق والتعاون مع جميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، لتكون شريكا في فتح آفاق بسوق العمل لخريجي وخريجات الثانوية العامة.
وأضاف قائلا: «لأن الكويتية إحدى المؤسسات التي تعمل وفق خطط مدروسة من خلال إدارتها العليا ممثلة برئيس مجلس إدارتها الكابتن عبدالمحسن الفقعان، على تطوير وتعزيز كفاءتها كناقل وطني، من خلال رفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة فيها، حيث قامت الهيئة والكويتية بعمل لجنة تنسيقية متضمنة أعضاء من كل جهة أثمر هذا التنسيق استحداث برنامج وتخصص دبلوم علوم طيران والنقل الجوي بالمعهد العالي للاتصالات والملاحة».
وأعرب الفجام عن بالغ أمانيه بالتوفيق والنجاح لتنفيذ هذا البرنامج، وأن يكون بالمستقبل القريب استحداث العديد من البرامج والتخصصات بين الجهتين، متقدما بالشكر الى جميع المشاركين في اللجان التنسيقية لنجاح التعاون بين الهيئة والخطوط الجوية الكويتية.

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