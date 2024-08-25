الكويتية توقع بروتوكول تعاون مع التطبيقي لاستحداث تخصص علوم الطيران والنقل الجوي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لاستحداث تخصص برنامج دبلوم «علوم الطيران والنقل الجوي» بمعهد الاتصالات والملاحة في الهيئة، حيث يتيح البروتوكول تأهيل وتدريب خريجي (التطبيقي) في القطاعات التشغيلية بالشركة، كما يشمل التعاون منح الطلبة الفرصة للعمل بالخطوط الجوية الكويتية بالمستقبل وفقا لاحتياجاتها وشروط محددة للتدريب بحسب العقد المبرم معهم.
وقام بتوقيع البروتوكول، ممثلا عن الخطوط الجوية الكويتية، رئيس مجلس الإدارة الكابتن عبدالمحسن الفقعان، ومن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، المدير العام د.حسن الفجام، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وعلى هامش التوقيع، أكد الفقعان أهمية هذا البروتوكول في تجهيز وإعداد أجيال لخدمة بلادهم وناقلهم الوطني الخطوط الجوية الكويتية، مشيرا إلى أن الطائر الأزرق لطالما أبدى اهتمامه بالشباب والكفاءات الوطنية التي تساهم فعليا في تنمية وازدهار الشركة والسعي وراء ضخ دماء جديدة من شأنها تعلو بناقلها الوطني.
وأضاف الفقعان أن البروتوكول يتضمن تنفيذ تدريب ميداني للطلبة في مرافق الشركة التشغيلية، مبينا أن «الكويتية» ستقوم بتزويد المعهد بكل التقنيات الحديثة لمواكبة آخر التطورات الفنية في مجال علوم الطيران والنقل الجوي، بالإضافة إلى تنظيم وإعداد برامج وزيارات وإقامة ورش عمل لتبادل الخبرات الفنية، وتنفيذ بحوث علمية وتطبيقية مشتركة.
وتابع بالقول: «ستقوم الكويتية بفتح المجال أمام أبنائها الطلبة والخريجين لمنحهم فرص وظيفية في الشركة، وذلك عبر تأهيلهم من خلال دورات تدريبية في الشركة على قطاعات تشغيلية مختلفة مثل تخطيط الوجهات والشحن والمبيعات والعمليات وغيرها وتجهيزهم وتأهيلهم من قبل خبرات موظفينا ليصبحوا من منتسبي الشركة في الفترة المقبلة وفق شروطا محددة».
من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د.حسن الفجام ان إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تسعى جاهدة بالتنسيق والتعاون مع جميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، لتكون شريكا في فتح آفاق بسوق العمل لخريجي وخريجات الثانوية العامة.
وأضاف قائلا: «لأن الكويتية إحدى المؤسسات التي تعمل وفق خطط مدروسة من خلال إدارتها العليا ممثلة برئيس مجلس إدارتها الكابتن عبدالمحسن الفقعان، على تطوير وتعزيز كفاءتها كناقل وطني، من خلال رفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة فيها، حيث قامت الهيئة والكويتية بعمل لجنة تنسيقية متضمنة أعضاء من كل جهة أثمر هذا التنسيق استحداث برنامج وتخصص دبلوم علوم طيران والنقل الجوي بالمعهد العالي للاتصالات والملاحة».
وأعرب الفجام عن بالغ أمانيه بالتوفيق والنجاح لتنفيذ هذا البرنامج، وأن يكون بالمستقبل القريب استحداث العديد من البرامج والتخصصات بين الجهتين، متقدما بالشكر الى جميع المشاركين في اللجان التنسيقية لنجاح التعاون بين الهيئة والخطوط الجوية الكويتية.
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